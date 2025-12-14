En vivo
Al menos 12 muertos y 29 heridos deja tiroteo "contra la comunidad judía" en Sídney

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

Foto: rede sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

