Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano, gracias a su historia, credibilidad y a la expectativa que despierta cada tarde entre miles de jugadores.

Su fuerte arraigo cultural y la ilusión de acertar el número ganador hacen que este sorteo sea seguido diariamente por personas que ven en el chance una oportunidad para cambiar su día con un golpe de suerte.



Nùmero ganador de Sinuano Día hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 14 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La puntualidad en su horario y la transparencia en sus procesos han permitido que se convierta en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a distintos perfiles de apostadores, desde principiantes hasta jugadores habituales. Estas son las principales opciones disponibles:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que entrega premios adicionales.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es fácil y económico. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos accedan al juego sin complicaciones.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día ha logrado mantenerse como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo posicionan como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos del país.