Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano, gracias a su historia, credibilidad y a la expectativa que despierta cada tarde entre miles de jugadores.
Su fuerte arraigo cultural y la ilusión de acertar el número ganador hacen que este sorteo sea seguido diariamente por personas que ven en el chance una oportunidad para cambiar su día con un golpe de suerte.
El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 14 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La puntualidad en su horario y la transparencia en sus procesos han permitido que se convierta en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones de Colombia.
El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a distintos perfiles de apostadores, desde principiantes hasta jugadores habituales. Estas son las principales opciones disponibles:
Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.
Participar en el Sinuano Día es fácil y económico. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos accedan al juego sin complicaciones.
Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se pueden exigir requisitos adicionales:
Con el paso del tiempo, el Sinuano Día ha logrado mantenerse como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo posicionan como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos del país.