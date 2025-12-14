Misión aérea lleva más de cuatro toneladas de regalos a niños vulnerables del Pacífico colombiano

En el marco de una operación humanitaria, la Fuerza Aeroespacial Colombiana se sumó a la campaña “Noche de paz, un minuto de amor Pacífico”, liderada por la Corporación Organización El Minuto de Dios, con el envío de miles de regalos destinados a niños, niñas y adultos mayores en situación de vulnerabilidad en el Pacífico colombiano.

La misión fue ejecutada a través del Centro de Acción Integral y con el apoyo del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), que dispuso una aeronave C-130 Hércules para trasladar 4,2 toneladas de juguetes para la niñez e implementos dirigidos a personas adultas mayores, desde la ciudad de Bogotá hasta Tumaco.

Una vez en ese municipio nariñense, la carga humanitaria será embarcada, junto con el equipo de la Organización El Minuto de Dios, en un Buque de Desembarco Anfibio de la Armada de Colombia, con destino a Bahía Solano. Desde allí, las ayudas serán distribuidas en municipios alejados de esta zona del país, donde las condiciones de acceso dificultan la llegada de este tipo de iniciativas.

Misión aérea lleva regalos y alegría a niños vulnerables del Pacífico colombiano

Misión aérea lleva regalos y alegría a niños vulnerables del Pacífico colombiano

La campaña tiene como meta entregar 11.000 regalos en distintos territorios del Pacífico colombiano donde la Organización Minuto de Dios hace presencia, con el propósito de brindar un gesto de esperanza que contribuya a renovar la fe de las familias y a fortalecer el tejido comunitario en estas comunidades.

Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana se destacó la importancia de esta misión, señalando que el transporte de los juguetes representa la generosidad de las personas y organizaciones que realizaron donaciones durante 2025, confiaron en la infancia y apostaron por llevar un mensaje de solidaridad. A través de esta iniciativa, se busca que miles de niños y niñas del Pacífico colombiano puedan vivir una noche de paz y recibir, mediante un regalo, un minuto de amor que les recuerde que no están solos.