En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Misión aérea lleva más de cuatro toneladas de regalos a niños vulnerables del Pacífico colombiano

Misión aérea lleva más de cuatro toneladas de regalos a niños vulnerables del Pacífico colombiano

La misión fue ejecutada a través del Centro de Acción Integral y con el apoyo del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), que dispuso una aeronave C-130 Hércules para trasladar 4,2 toneladas de juguetes para la niñez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad