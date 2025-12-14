Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano, gracias a su trayectoria y profundo arraigo regional.

Con el paso de los años, este juego ha logrado consolidar una comunidad fiel de apostadores que, cada tarde, siguen atentos el resultado con la expectativa de que la suerte pueda transformar su día. La confianza del público se sustenta en la constancia del sorteo y en un proceso transparente que refuerza su credibilidad en todo el país.

Nùmero ganador de Caribeña Día hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 14 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en el horario y la claridad en el desarrollo del sorteo han sido claves para posicionarlo como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los mayores atractivos de la Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta disponibles, que se ajustan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que genera a diario y la flexibilidad de sus modalidades de apuesta, la Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada tarde renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte esté de su lado.