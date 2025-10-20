Mecánicos recomiendan cuáles carros usados comprar por buenos y no por bonitos en 2025

El mercado de carros usados siempre ha sido mucho mayor que el de nuevos en Colombia, con cifras que respaldan que los conductores prefieren comprar vehículos de segunda mano. El año pasado , los traspasos triplicaron los matriculados, según datos del Runt y Andemos.

En ese sentido, hay carros muy demandados en ese mercado de usados, como el caso del Spark que fue el auto de segunda más vendido en el primer semestre de 2025. Sin embargo, no todos los vehículos que venden de segunda tienen buena fama, por lo que hay que preguntar a voces expertas para saber qué carros evitar, o cuáles recomiendan.



Carros recomendados por mecánicos

Uno de estos especialistas, del canal de TikTok NewMan Cars, respondió con un listado de vehículos que, según su experiencia, valen la pena comprar “por buenos y no por bonitos”. Se trata de modelos comunes en el país, con motores confiables, bajo consumo de combustible y mantenimiento económico.

