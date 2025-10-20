En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
USO
Consejos de Juventud
Robo Museo Louvre

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Mecánicos recomiendan cuáles carros usados comprar por buenos y no por bonitos en 2025

Mecánicos recomiendan cuáles carros usados comprar por buenos y no por bonitos en 2025

Según los expertos, hay carros Toyota, Renault, Mazda, Kia y más marcas con excelentes 'segundazos'.

Carros usados que recomiendan comprar
Carros usados que recomiendan comprar
Foto: Unsplash
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

El mercado de carros usados siempre ha sido mucho mayor que el de nuevos en Colombia, con cifras que respaldan que los conductores prefieren comprar vehículos de segunda mano. El año pasado , los traspasos triplicaron los matriculados, según datos del Runt y Andemos.

En ese sentido, hay carros muy demandados en ese mercado de usados, como el caso del Spark que fue el auto de segunda más vendido en el primer semestre de 2025. Sin embargo, no todos los vehículos que venden de segunda tienen buena fama, por lo que hay que preguntar a voces expertas para saber qué carros evitar, o cuáles recomiendan.

Carros recomendados por mecánicos

Uno de estos especialistas, del canal de TikTok NewMan Cars, respondió con un listado de vehículos que, según su experiencia, valen la pena comprar “por buenos y no por bonitos”. Se trata de modelos comunes en el país, con motores confiables, bajo consumo de combustible y mantenimiento económico.

  • Mazda 2
    Destacado por tener “un muy buen motor y además cadena de repartición”, lo que reduce los costos de mantenimiento frente a otros modelos que usan correa. Es uno de los autos en Colombia que tienen equilibrio entre consumo eficiente y fiabilidad mecánica.
  • Hyundai Getz
    Aunque dejó de producirse, sigue siendo uno de los preferidos en el mercado de segunda mano. Según el mecánico, “es bien económico y tiene un buen rendimiento en combustible”, ideal para desplazamientos urbanos y presupuestos ajustados.
  • Kia Picanto
    Popular en ciudades, se destaca por su bajo consumo y repuestos asequibles. El especialista asegura que “es muy bueno en combustible y sus repuestos son muy económicos, además tiene cadena de repartición”, lo que lo convierte en una de las opciones más recomendadas para quienes buscan un carro citadino.
  • Toyota Corolla
    Reconocido por su durabilidad y respaldo de marca. El mecánico resalta que “es muy económico, duradero en sus repuestos y es una de las mejores marcas”. En Colombia, el Corolla ha mantenido una reputación de fiabilidad tanto en su versión sedán como híbrida.
  • Kia Cerato
    Este sedán compacto figura como una alternativa cómoda y práctica. En el video se menciona que “es un vehículo muy económico, tiene cadena de repartición y un espacio interior muy amplio”, características valoradas por familias y usuarios que buscan eficiencia con algo más de espacio.
  • Renault Logan
    Aunque su diseño no suele ser el más atractivo, el especialista afirma que “es muy bueno en el motor y muy económico”. Este modelo, ensamblado en Colombia, se ha posicionado como uno de los más resistentes y con mejor disponibilidad de repuestos..
  • Nissan Sentra B13
    A pesar de su antigüedad, continúa siendo uno de los sedanes más confiables del mercado de usados. Según el mecánico de NewMan Cars, “el motor viene de cadena de repartición y el sistema de inyección es muy bueno”. Su sencillez mecánica y su bajo costo de reparación lo mantienen vigente.

Vea también

  1. Carro Toyota
    Toyota, además, es una de las marcas más confiables
    Foto: Toyota Press
    Motor

    Ni Mercedes-Benz ni BMW: esta es la marca de carros más valiosa en 2025

  2. BYD Seal 05 DM-i 2026
    BYD Seal 05 DM-i 2026
    Foto. BYD
    Motor

    BYD lanza nuevo carro híbrido, con 2.000 km de autonomía y con atractivo precio

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carros

Industria automotriz

Publicidad

Publicidad

Publicidad