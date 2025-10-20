Mecánicos recomiendan cuáles carros usados comprar por buenos y no por bonitos en 2025

El mercado de carros usados siempre ha sido mucho mayor que el de nuevos en Colombia, con cifras que respaldan que los conductores prefieren comprar vehículos de segunda mano. El año pasado , los traspasos triplicaron los matriculados, según datos del Runt y Andemos.
En ese sentido, hay carros muy demandados en ese mercado de usados, como el caso del Spark que fue el auto de segunda más vendido en el primer semestre de 2025. Sin embargo, no todos los vehículos que venden de segunda tienen buena fama, por lo que hay que preguntar a voces expertas para saber qué carros evitar, o cuáles recomiendan.
Carros recomendados por mecánicos
Uno de estos especialistas, del canal de TikTok NewMan Cars, respondió con un listado de vehículos que, según su experiencia, valen la pena comprar “por buenos y no por bonitos”. Se trata de modelos comunes en el país, con motores confiables, bajo consumo de combustible y mantenimiento económico.
- Mazda 2
Destacado por tener “un muy buen motor y además cadena de repartición”, lo que reduce los costos de mantenimiento frente a otros modelos que usan correa. Es uno de los autos en Colombia que tienen equilibrio entre consumo eficiente y fiabilidad mecánica.
- Hyundai Getz
Aunque dejó de producirse, sigue siendo uno de los preferidos en el mercado de segunda mano. Según el mecánico, “es bien económico y tiene un buen rendimiento en combustible”, ideal para desplazamientos urbanos y presupuestos ajustados.
- Kia Picanto
Popular en ciudades, se destaca por su bajo consumo y repuestos asequibles. El especialista asegura que “es muy bueno en combustible y sus repuestos son muy económicos, además tiene cadena de repartición”, lo que lo convierte en una de las opciones más recomendadas para quienes buscan un carro citadino.
- Toyota Corolla
Reconocido por su durabilidad y respaldo de marca. El mecánico resalta que “es muy económico, duradero en sus repuestos y es una de las mejores marcas”. En Colombia, el Corolla ha mantenido una reputación de fiabilidad tanto en su versión sedán como híbrida.
- Kia Cerato
Este sedán compacto figura como una alternativa cómoda y práctica. En el video se menciona que “es un vehículo muy económico, tiene cadena de repartición y un espacio interior muy amplio”, características valoradas por familias y usuarios que buscan eficiencia con algo más de espacio.
- Renault Logan
Aunque su diseño no suele ser el más atractivo, el especialista afirma que “es muy bueno en el motor y muy económico”. Este modelo, ensamblado en Colombia, se ha posicionado como uno de los más resistentes y con mejor disponibilidad de repuestos..
- Nissan Sentra B13
A pesar de su antigüedad, continúa siendo uno de los sedanes más confiables del mercado de usados. Según el mecánico de NewMan Cars, “el motor viene de cadena de repartición y el sistema de inyección es muy bueno”. Su sencillez mecánica y su bajo costo de reparación lo mantienen vigente.