El icónico Toyota Supra oficialmente morirá en esta fecha: tendrá una edición final

Después de que Nissan confirmara el fin de su leyenda, el GTR, llegó el turno de Toyota que anunció que uno de sus modelos más emblemáticos en la historia del automovilismo también dejará de producirse.

Fueron más de cuatro décadas marcando una era en el segmento de los deportivos, pero la compañía japonesa anunció que el Toyota Supra llegará a su final, aunque no sin despedirse con una edición conmemorativa.

La decisión fue comunicada por la propia marca a través de un comunicado oficial en el que expresó su agradecimiento a los seguidores del vehículo. Según la traducción citada por Motor1, Toyota señaló:

“En cuanto al Supra, la producción finalizará en marzo de 2026. Agradecemos profundamente el apoyo de nuestros numerosos clientes. Lamentamos que quienes estaban considerando su compra hayan sido notificados del fin de la producción. Para modelos alternativos, por favor contacte a su concesionario local”.



Toyota Supra le hacía frente a otros deportivos de ese país Foto: Toyota

¿Por qué es tan icónico el Toyota Supra?

El actual Supra, correspondiente a la quinta generación (MkV), fue presentado en el Salón del Automóvil de Detroit de 2019, marcando el regreso del nombre tras un paréntesis de 21 años desde que cesó la producción del Supra A80 en 2002.

Su retorno fue fruto de una alianza con BMW, de la que surgió un modelo con base y motorizaciones compartidas con el Z4.

El Supra 2020 debutó inicialmente con el motor B58, un seis cilindros en línea de 3.0 litros turboalimentado, mientras que un año después se incorporó la versión B48, un cuatro cilindros de 2.0 litros también turbo.

Ambas configuraciones estaban asociadas a una transmisión automática ZF de ocho velocidades, aunque más adelante Toyota introdujo una versión manual de seis marchas, disponible únicamente para el motor de seis cilindros.

El Toyota Supra viene con una configuración mecánica Foto: Toyota

El adiós con una edición conmemorativa

El cierre de la producción estará acompañado por la edición Final Edition 2026, que será el último Supra en salir de la línea de ensamblaje.

De acuerdo con la información publicada por el ya citado medio, la versión disponible para el mercado estadounidense ofrecerá 382 caballos de potencia y 386 lb-pie de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos. Su precio de salida será de 69.745 dólares.

En contraste, el modelo que se comercializará en Japón y Europa contará con un motor B58 mejorado, con 429 caballos y 420 lb-pie de torque, lo que lo convierte en el Supra más potente de esta generación.

Solo se fabricarán 300 unidades destinadas a ambos mercados, lo que añade un componente exclusivo a esta despedida.

Motor del Toyota Supra Foto: Toyota

¿Toyota Supra tendrá un reemplazo?

Aunque Toyota no ha ofrecido detalles concretos sobre el futuro del modelo, la compañía ha dejado entrever que el nombre Supra no desaparecerá por completo.

La marca ya ha insinuado la posibilidad de un sucesor, aunque podría haber un intervalo entre el fin de la actual generación y la llegada de una nueva.

El Supra ha sido uno de los vehículos más reconocidos en la historia de Toyota, con una trayectoria que se remonta a finales de los años 70 y que ha pasado por cinco generaciones.