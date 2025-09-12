¿Quiere empezar a manejar? Licencia de conducción tendrá costos adicionales

Si usted quiere obtener la licencia de conducción en Colombia por primera vez, o recategorizarla, ahora tendrá que presentar un examen teórico y uno práctico por fuera de la escuela de conducción y con un costo adicional.

Así quedó establecido en una resolución del Ministerio de Transporte que reglamenta la operación de los Cale (Centros de Apoyo Logístico y Evaluación) en el país. Los Cale serán los lugares a los que usted deberá acudir para presentar los exámenes antes de obtener la licencia y poder conducir.

Por cada examen teórico, el Cale cobrará 108.000 pesos a precios de hoy. El examen práctico (que implica pruebas individuales de destreza al volante) se paga aparte y su valor depende de la categoría. Por ejemplo, para conducir una moto el costo puede estar entre 425.000 y 485.000 pesos, y para vehículo o camioneta particular entre 502.000 y 582.000 pesos. (VER TABLA). Se espera que los primeros Cale empiecen a operar en los próximos meses, pues primero deben surtir un proceso de certificación ante el Ministerio de Transporte.

¿Por qué Colombia va a exigir examen práctico de conducción?

La accidentalidad vial es una de las principales causas de muerte violenta en Colombia, y las víctimas principales son los motociclistas. Aumentar los estándares a la hora de entregar una licencia de conducción podría salvar vidas.

“La realización de examen práctico es una necesidad. En Colombia no existe ese requisito y, a partir de esta resolución, se establece porque es necesario certificar que los nuevos conductores tienen la habilidad para dominar la moto o el carro que van a conducir. Esto puede aumentar los costos de la tramitación de las nuevas licencias, pero la expectativa es que garantice que los nuevos conductores efectivamente cuentan con la habilidad, algo que no necesariamente se certifica solo con las horas en la escuela de conducción”, explicó Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana.



¿Qué tan grande es el negocio y quién se beneficia?

Inicialmente, los Cale serán universidades públicas que acrediten ante el Gobierno que cumplen con los requisitos. En un país que el año pasado expidió 960.000 licencias de conducción, los recursos que se moverán en torno a los Cale podrían superar los 512.000 millones de pesos al año.

Si las universidades públicas no pueden prestar el servicio, podrán hacerlo entidades privadas o mixtas. Los permisos para su operación durarán entre 10 y 20 años, de modo que se puedan recuperar las inversiones iniciales.

También se beneficiará el empresario Euclides Torres, que está detrás del sistema Sicov, ya que esa será la plataforma que usará la Supertransporte para vigilar a los Cale. Todos los trámites de exámenes teóricos y prácticos pagarán una tarifa a dicha plataforma.

