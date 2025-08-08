Ley obligaría a cumplir nueva exigencia a todos los conductores novatos y portar esta señal

En el Congreso de la República avanza el estudio de una propuesta que busca establecer una nueva exigencia para todas las personas que obtengan por primera vez su licencia de conducción en el país, planteado por el proyecto de ley No. 066 de 2024 Senado, que fue radicado por el senador Jonathan Pulido Hernández.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, los conductores novatos deberán portar un aviso visible con la letra “A” de aprendiz durante el primer año de vigencia de su licencia, y sería de uso obligatorio tanto en vehículos automotores particulares como en motocicletas, y tendría que ubicarse de forma visible en la parte delantera y trasera del automotor.



¿Por qué conductores novatos tendrían que portar una A?

El objetivo, según la exposición de motivos, es advertir a los demás actores viales que la persona al volante se encuentra en una etapa inicial de experiencia, con el fin de prevenir accidentes y mejorar la seguridad en las vías.

Letra A que pegarían a quienes obtengan la licencia de conducción por primera vez

El proyecto contempla que el Ministerio de Transporte deberá reglamentar, en un plazo máximo de seis meses a partir de la sanción de la ley, aspectos como el tamaño, color, forma y ubicación exacta de esta señal. Además, se realizarían modificaciones al Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) para incluir esta obligación y su correspondiente sanción.

La exposición de motivos resalta que esta medida responde a un contexto de alta siniestralidad vial en Colombia. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2023 se registraron 8.405 víctimas fatales por accidentes de tránsito, la cifra más alta de los últimos años. Los registros históricos muestran un incremento sostenido frente a los 7.270 fallecidos en 2021 y los 8.264 reportados en 2022.

Las estadísticas oficiales detallan que los usuarios de motocicleta representan el grupo con mayor número de víctimas, con 5.213 fallecidos en 2023. Le siguen los peatones, con 1.772 muertes, y los usuarios de vehículos individuales, con 601 casos, cifras que evidencian la vulnerabilidad de los actores viales y refuerzan la necesidad de medidas que permitan identificar a los conductores con menor experiencia.

La Contraloría General de la República también ha advertido sobre el impacto de la siniestralidad vial en menores de edad. En un informe reciente señaló que, en 2023, las muertes de niños y niñas en accidentes de tránsito aumentaron un 11%. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal ha calificado este fenómeno como una “pandemia” en el país.

¿Impondrán multas por no portar la A?

En materia de multas, la iniciativa establece que no portar el aviso con la letra “A” sería considerado una infracción de tránsito y acarrearía una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). La disposición quedaría incluida en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, junto a otras infracciones que aplican para conductores.

Un conductor con una multa sin pagar puede tener consecuencias legales. Foto: Alcaldía de Bogotá

Cabe recordar que, según el mismo código, las infracciones tipo A en Colombia, como transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o en este caso sin la 'A' al obtener su licencia por primera vez, son multas equivalentes a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2025 se traducen alrededor de los 160.000 pesos por la UVB definida por MinTransporte.

El senador Pulido Hernández sostiene que la implementación de esta señal permitirá que otros conductores adopten una conducción más preventiva al interactuar con quienes se encuentran en su primer año de experiencia. Según el proyecto, el aviso con la letra “A” actuaría como un mecanismo de advertencia visual, similar a medidas aplicadas en otros países para reducir riesgos viales.

Si la iniciativa es aprobada en el Senado y posteriormente en la Cámara de Representantes, la exigencia entraría en vigencia una vez sea sancionada y publicada en el Diario Oficial. A partir de ese momento, el Ministerio de Transporte tendría medio año para definir los parámetros técnicos de la señal.