Conductores podrían perder su licencia por no cumplir con requisito: alerta para mayores de 65 años

La licencia de conducción es un documento que exigen las autoridades de transporte para que una persona pueda manejar un vehículo motorizado legalmente en vías públicas. El no poseerlo implica graves sanciones, multas y hasta la inmovilización de automotor.

Frente a esto, el Ministerio de Transporte anunció un nuevo requisito que podría afectar principalmente a una población de conductores en Colombia.

Cerca de 2,2 millones de conductores enfrentan el riesgo de que sus licencias de conducción sean suspendidas si no realizan a tiempo el trámite de renovación o no cumplen con el nuevo requisito que exige la cartera.

Nuevo requisito del MinTransporte para los conductores

Del número de los conductores indicados, un gran porcentaje son mayores de 65 años de edad, quienes deben presentar un riguroso examen médico de aptitud física, mental y de coordinación motriz para poder renovar su licencia y, además, registrar los resultados en la plataforma habiltada.



Dicho requisito hace parte de la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte, la cual menciona lo siguiente:



Los conductores mayores de 65 años deben demostrar su capacidad mediante una evaluación médica exhaustiva en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), que incluye pruebas de visión, audición, coordinación motriz y examen físico general.

Ahora, es obligatorio que el certificado emitido por el CRC esté correctamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) . Si no aparece en este sistema, la renovación no será aceptada.

Conductores deben estar inscritos en el RUNT y no tener multas pendientes.

¿Qué pasa si no cumplen estos requisitos?

Si un conductor no tiene el certificado médico correspondiente o este no está registrado en el RUNT al momento de hacer la renovación de la licencia de conducción, la autoridad de tránsito rechazará automáticamente la solicitud.

En caso de que el examen médico arroje que la persona no es apta, el sistema bloqueará la renovación hasta que se hagan las recomendaciones médicas necesarias.

¿Con qué frecuencia se debe renovar la licencia de conducción?

Para la población mayor de 65 años de edad, MinTransporte establece:

Para el servicio particular (categorías A y B): los conductores entre 60 y 80 años deben renovar cada 5 años, y los mayores de 80 años, anualmente. -En el servicio público (categoría C): los mayores de 60 años deben hacer la renovación cada año.