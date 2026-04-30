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Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Miguel Uribe rechaza declaraciones de director de la UNP sobre esquema de seguridad

Defensa de Miguel Uribe rechaza declaraciones de director de la UNP sobre esquema de seguridad

El director de la UNP rindió interrogatorio ante la Fiscalía por el caso de Migue Uribe Turbay. A su llegada a los jugados de Paloquemao, Rodríguez entregó unas declaraciones que los abogados del precandidato rechazaron.

Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay
Foto: Centro Democrático
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, rechazó los señalamientos realizados por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, durante una diligencia judicial en el Complejo de Paloquemao.

En un comunicado, la defensa calificó como “infundadas” las afirmaciones del funcionario y cuestionó la actuación de la UNP frente al esquema de seguridad asignado al dirigente político, al considerar que fue insuficiente para prevenir el atentado.

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Según los abogados, Miguel Uribe había solicitado oportunamente el refuerzo de su esquema de protección, incluyendo medidas para su núcleo familiar. Sin embargo, aseguran que la entidad solo autorizó una protección limitada, con tres hombres para un grupo de siete personas.

Entierro de Miguel Uribe Turbay en el cementerio Central de Bogotá
Entierro de Miguel Uribe Turbay en el cementerio Central de Bogotá
Foto: AFP

"Debe recordarse que, en los días posteriores al atentado, el propio director de la UNP reconoció públicamente la insuficiencia del esquema de seguridad asignado. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esta posición ha sido modificada, dando lugar a versiones contradictorias que hoy derivan en intentos de trasladar responsabilidades hacia otras instituciones, como la Policía Nacional, pese a que el mismo director ha manifestado no conocer la entrevista de evaluación de riesgo ni haber recibido traslado de la misma", señaló el comunicado

Asimismo, rechazaron cualquier insinuación de manipulación por parte de la familia de la víctima o de las autoridades judiciales, advirtiendo que este tipo de declaraciones afectan la dignidad de las víctimas y generan confusión en la opinión pública.

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