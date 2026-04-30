Gobernador de Nariño rechaza que lo vinculen con asesinato de Miguel Uribe Turbay

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó de manera categórica las acusaciones que lo vinculan con el asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras la radicación de una denuncia basada en un documento anónimo que ya se encuentra en manos de la Fiscalía.

La controversia se originó luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez presentara ante las autoridades un manuscrito anónimo que le fue entregado tras una llamada telefónica. Según lo relatado, una mujer conocida por el exmandatario lo contactó para ponerlo en comunicación con una persona que aseguraba tener información relevante sobre el magnicidio.

Foto: Tomada de X: @MiguelUribeT.

La denuncia anónima: contenido y alcance

De acuerdo con el documento, cuya veracidad está por determinarse judicialmente, se afirma que en marzo de 2025 el gobernador de Nariño habría acordado en la ciudad de Manta (Ecuador) la financiación del asesinato de Miguel Uribe Turbay. El texto también menciona supuestos vínculos con actores ilegales y otras acciones relacionadas con el crimen.

El denunciante asegura actuar bajo anonimato por temor a represalias, señalando que tanto él como un exalcalde que habría proporcionado la información temen por sus vidas. La gravedad de los señalamientos llevó al expresidente Uribe a solicitar que la información fuera puesta por escrito y posteriormente remitida a la justicia para su verificación.



Desde el entorno del partido Centro Democrático se confirmó que el caso ya fue judicializado, lo que implica que la Fiscalía General de la Nación será la encargada de establecer si los hechos denunciados tienen sustento o no.

Cabe subrayar que, hasta el momento, se trata de una denuncia sin corroboración, cuyo contenido deberá ser evaluado dentro del debido proceso. La decisión de llevar el documento ante la justicia, según se ha indicado, responde a la necesidad de que sea la institucionalidad la que determine su validez.



Respuesta del gobernador: “Me están poniendo una lápida en la cabeza”

El gobernador Luis Alfonso Escobar reaccionó con firmeza ante los señalamientos, calificándolos como extremadamente graves y sin fundamento. En sus declaraciones, enfatizó el impacto que este tipo de situaciones puede tener en su integridad y reputación.

“Por un anónimo, el señor expresidente Uribe vincula al señor presidente de la República y al gobernador de Nariño en el asesinato de Miguel Uribe. […] Eso es grave, tremendamente grave”, expresó.

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Escobar insistió en su trayectoria académica y pública para desmentir cualquier relación con hechos violentos: “Hoy me están poniendo una lápida en la cabeza, a un hombre honorable […] un profesor universitario de más de 26 años”.

Además, rechazó de plano cualquier insinuación de participación en un crimen de esta magnitud: “Yo soy un hombre de paz, no de muerte. Yo no soy un hombre de la guerra, yo soy un hombre de la paz”.

El mandatario también negó haber estado en Manta y cuestionó la lógica de las acusaciones, sugiriendo que podrían responder a intereses políticos o a intentos de deslegitimar los avances en materia de paz en su departamento.

🚨 #ATENCIÓN | El gobernador de #Nariño, @LuisAlfonsoEsc, rechazó las acusaciones del expresidente @AlvaroUribeVel quien, basado en un anónimo, sugirió su presunta relación con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/fNdUh20OKT — Sur Noticias Nariño (@surnoticiashoy) April 29, 2026