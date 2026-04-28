Petro solo recibió una visita de confianza en Manta: jefe de Protección niega reuniones con ‘Fito’

El general (r) Humberto Guatibonza, jefe para la Protección Presidencial y encargado de la seguridad del mandatario Gustavo Petro, se pronunció frente a la polémica por una supuesta reunión con alias ‘Fito’ o personas cercanas al líder de la banda criminal ‘Los choneros’ de Ecuador, durante el viaje oficial a Manta, y negó de manera categórica esas versiones.

En un comunicado, Guatibonza explicó que la seguridad del presidente estuvo a cargo de dos componentes: el equipo de Presidencia de Colombia y, principalmente, el dispositivo dispuesto por el Gobierno de Ecuador, al tratarse de un mandatario invitado.

En ese sentido, afirmó que “es falsa la versión de más ingresos de personas ajenas a la seguridad” y sostuvo que todos los movimientos fueron coordinados y supervisados por ambos esquemas las 24 horas.

El jefe de seguridad también detalló que los traslados del presidente hacia una “modesta cabaña” en Manta, donde se hospedó, estuvieron “fuertemente custodiados” por personal ecuatoriano, que mantuvo control permanente sobre ingresos y salidas.



Sobre las visitas recibidas, señaló que el mandatario únicamente sostuvo un encuentro con una persona de su confianza, quien colabora en la elaboración de un libro, y que puede dar testimonio si es necesario. Añadió que los demás ingresos correspondieron al equipo de seguridad colombiano, encargado de llevar alimentos bajo estrictos protocolos.

Alias 'Fito' será extraditado // Foto: AFP

Guatibonza reconoció que sostuvo una reunión con autoridades locales de Manta, en la que conversaron sobre la visita presidencial y en la que, como gesto de bienvenida, solo se entregó un libro al jefe de Estado.

Deja claro en su comunicado que la intención de ese pronunciamiento es para aclarar las dudas surgidas en torno a la agenda y las condiciones de seguridad del presidente durante su estadía en territorio ecuatoriano, frente a lo que define como “informaciones que no corresponde con la realidad” que se han divulgado en medios de comunicación, incluso a las que ha hecho referencia el presidente Daniel Noboa.