Nuevo rifirrafe entre Paloma Valencia e Iván Cepeda por Álvaro Uribe y 'falsos positivos'

La JEP reveló que las víctimas de 'falsos positivos' en Colombia subieron a 7.837, provocando un fuerte cruce de mensajes entre los senadores Paloma Valencia e Iván Cepeda. Este nuevo reporte de la justicia especial, que actualiza la cifra anterior de 6.402 casos, reabrió el debate sobre la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe y los resultados de las investigaciones judiciales.



Por qué aumentó la cifra de víctimas

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aclaró que este cambio se debe a que ahora analizan un tiempo más largo: desde 1990 hasta 2016. Además, se incluyeron datos de la Procuraduría y de casi mil víctimas que antes no se habían tenido en cuenta. "Lo más probable es que incluso esta nueva cifra, pues, vaya a aumentar en el futuro", advirtió el magistrado.

Jaqueline Castillo, de la asociación de madres MAFAPO, recibió con esperanza la noticia. Según explicó, las familias siempre supieron que eran más de 6.402 jóvenes y que, según confesiones de los mismos militares ante la JEP, el número podría superar los 10.000 casos.

Paloma Valencia e Iván Cepeda. Fotos: Senado.

El senador Iván Cepeda utilizó sus redes sociales para cuestionar cuándo será juzgado Álvaro Uribe por estos hechos, a los que calificó como "crímenes contra la humanidad". Su mensaje encendió la respuesta inmediata de la senadora Paloma Valencia, quien salió en defensa del exmandatario.

7.837 ‘FALSOS POSITIVOS’ ¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a Ministro de Defensa? Publicó Cepeda en X.

"No sea descarado, Iván Cepeda", respondió Valencia, señalando que el senador usa a las víctimas para atacar a Uribe. La congresista defendió la gestión del expresidente asegurando que fue quien derrotó al terrorismo y criticó a Cepeda pidiéndole cuentas por la situación actual de violencia y los líderes sociales asesinados en el país.



"Responda usted por los resultados de su “paz total”: por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas: las usa", agregó Valencia.