Son 7.837 casos: la nueva cifra de falsos positivos de la JEP en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 7.837 el número de víctimas de falsos positivos, tras actualizar su universo de casos documentados en el país. Según el tribunal, la cifra anterior, de 6.402, podía aumentar a medida que avanzaran las investigaciones.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el incremento responde a una ampliación en el periodo de análisis y en las fuentes de información. Mientras el cálculo inicial se concentraba entre 2002 y 2008, la nueva revisión va desde 1990 hasta 2016.

“Siempre hemos dicho que esa cifra era un universo provisional de hechos, algo que podía aumentar”, señaló Ramelli, al indicar que también se integraron nuevas bases de datos y procesos de verificación.

“Se cruzaron, por ejemplo, las bases de datos de la Procuraduría que no estaban inicialmente y todos los informes que se recibieron de las víctimas que fueron casi mil. Entonces toda esa información no hizo parte de la cifra inicial”, explicó.



El presidente de la JEP también señaló que esta cifra puede aumentar, ya que faltan datos de las audiencias que viene realizando la sala de definición de situaciones jurídicas, en donde comparecientes también estarían confesando ejecuciones y desapariciones que anteriormente no habían sido investigadas.

“Lo más probable es que incluso esta nueva cifra, pues, vaya a aumentar en el futuro. Pero la razón es esa, se amplió el período, digamos, de constatación de información y se ampliaron las bases de datos que inicialmente se han manejado”, agregó.

Para las víctimas, el aumento en la cifra refuerza la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades. Jaqueline Castillo, representante del colectivo Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO), pidió a la JEP que profundice las investigaciones.

Publicidad

“Siempre lo dijimos, que eran muchos más de 6.402, y lo hemos escuchado desde varios de los comparecientes ante las versiones en la JEP que ellos mismos han dicho que son más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Así que, en verdad nos alegra mucho este gran trabajo que viene haciendo esta justicia especial para la paz, porque si bien, quizás no vamos a alcanzar a conocer el el horror que vivió Colombia, y tal vez nunca vamos a tener una cifra exacta, se está demostrando que sí fueron muchos más de 6.402 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas en combate”, señaló Castillo.