JEP imputa a 'Fabián Ramírez' y otros 19 exFarc por reclutamiento de niños

La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a 20 exintegrantes de las Farc a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, en el marco del Caso 07.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los comparecientes hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe y Magdalena Medio, así como del Comando Conjunto Central, y fueron señalados como máximos responsables por su liderazgo regional o por su participación determinante en estos hechos.

“Se trata de una verdad construida a partir de las voces de las víctimas. Sus testimonios han sido fundamentales para reconstruir mil quinientos cincuenta y nueve hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños, de los cuales ochocientos sesenta y tres han sido calificados como crímenes de guerra. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida interrumpida, una infancia arrebatada”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

Según la JEP, los exFarc se aprovecharon de contextos de pobreza, ausencia de Estado y precariedad en zonas rurales, así como de situaciones de violencia intrafamiliar, para facilitar la vinculación de niños y niñas.



Reclutamiento menores de edad Foto: AFP

A esto se sumaba el relacionamiento cotidiano con las comunidades y, en muchos casos, la presencia previa de familiares dentro de la organización, lo que generaba entornos propicios para el reclutamiento mediante presión, engaño o persuasión.

De los 20 comparecientes llamados por la JEP, la mayoría corresponde a antiguos comandantes de bloque y estructuras regionales, mientras que otros ocuparon roles de coordinación interfrentes o jefaturas dentro de unidades específicas.

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Entre quienes ejercieron liderazgo regional y fueron llamados a responder como máximos responsables figuran Fabián Ramírez Cabrera (‘Fabián Ramírez’); Rodolfo Restrepo Ruiz (‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’); Ángel Alberto García Sánchez (‘Hernán Benítez’); Álvaro Guazá Carabalí (‘Kunta Kinte’); Darío Lee Díaz (‘Robledo’ o ‘Tatareto’); Floresmiro Burbano (‘Martín Corena’); Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’); Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Muñoz’, ‘Cancharina’); Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’); Luis Óscar Úsuga Restrepo (‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’); Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’); Jesús Mario Arenas Rojas (‘Marcos’, ‘El barbado’ u ‘Osama’); Abelardo Caicedo Colorado (‘Solís Almeida’) y Gilberto de Jesús Giraldo David (‘Aldemar Altamiranda’).

A ellos se suman seis comparecientes señalados como máximos responsables por su participación determinante en hechos especialmente graves: Luis Eduardo Rayo (‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’); Henoc Capera Trujillo (‘Giovany Castro’); Elmer Caviedes (‘Albeiro Córdoba’); Jerminson Álvaro Noreña Camargo (‘Irson Córdoba’); Gustavo Gómez Urrea (‘Víctor Mejía Jecho’) y Álvaro García Velandia (‘Flaminio’).

“Estos comparecientes, sin importar que no tenían comandancias de bloques o interferentes como los anteriores, realizaron aportes esenciales en la comisión de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón macro criminal de reclutamiento y utilización de niños y niñas”, aseguró la magistrada Lili Rueda, relatora del caso 07.

Disidencias FARC, referencia. Foto: AFP.

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De acuerdo con la investigación, entre 1971 y 2016 las Farc-EP reclutaron a 18.677 menores de edad. Los años más críticos fueron 1999, 2002, 2007 y 2013. El estudio concluye que el 64 % de los casos correspondió a reclutamiento forzado, mientras que el 22 % se dio mediante engaño y el 13 % a través de persuasión.

El Bloque Oriental concentró la mayor parte del reclutamiento a nivel nacional, con cerca de la mitad de las victimizaciones documentadas y 611 casos de menores reclutados, lo que equivale al 39 % del total. De ellos, la mayoría, 379 niños y niñas, fueron vinculados con 14 años o menos, mientras que 228 tenían entre 15 y 17 años.

“La decisión que hoy se presenta también constituye un llamado claro a los imputados. Reconocer su responsabilidad es imperativo y es un deber moral con las víctimas. Este es el momento decisivo para aportar verdad plena, asumir el papel que tuvieron en esos hechos y contribuir de manera efectiva a la reparación de las víctimas”, agregó el presidente de la JEP.

En el Caso 07 participan 11.052 víctimas, de las cuales 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales y 2.025 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes y familias que aún buscan a menores reclutados desaparecidos.

“La JEP concluyó que, en la práctica, la búsqueda constante de personal se tradujo en una política de facto de incorporación que incluyó a niños y niñas, incluso menores de 15 años”.

Tras esta decisión, los 20 exFarc deberán definir si aceptan o no su responsabilidad. Si reconocen, el proceso seguirá por la vía dialógica, lo que puede conducir a la imposición de sanciones propias.

En caso contrario, quienes nieguen su responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. De ser llevados a juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.