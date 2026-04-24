Exmilitares reconocieron en la JEP su rol de la masacre La Resbalosa de Apartadó, Antioquia

Exmilitares reconocieron su rol y aportaron a la verdad en audiencia de la JEP en Apartadó sobre masacre de La Resbalosa, registrada hace 21 años a manos de los paramilitares. La diligencia continuará este viernes en medio de las exigencias de las víctimas por saber qué ocurrió a sus seres queridos.

Apartadó fue epicentro en las últimas horas de la primera jornada de la audiencia de aporte de verdad de diez comparecientes de la fuerza pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz, por la masacre de La Resbalosa, ocurrida el 21 de febrero de 2005 en el corregimiento de San José de Apartadó.

Uno de los momentos centrales fue el testimonio de Orlando Espinosa Beltrán, entonces capitán de la Brigada XVII del Ejército, quien reconoció públicamente el daño causado. “En este territorio, donde la comunidad había decidido caminar en paz, se quebrantaron principios fundamentales como la vida y la confianza en las instituciones”, afirmó. También expresó su arrepentimiento: “Necesito decirles que lo siento, lo siento de verdad”, y admitió el impacto de la violencia en las familias.

“Perdón. Perdón por lo que pasó. Perdón por el horror. Perdón por cada vida que fue arrebatada de una manera tan injusta, tan cruel, tan imposible de entender. Perdón por el que ha causado a las familias, a los niños, a toda una comunidad que creyó en la paz y fue traicionada”, afirmó.



La masacre de La Resbalosa, ocurrida en las veredas Mulatos Medios y La Resbalosa, dejó ocho personas asesinadas, entre ellas cuatro menores de edad: Santiago (18 meses), Natalia (6 años), Deyner (11 años), Beyanira (16 años), en hechos cometidos por paramilitares y miembros de la Brigada Diecisiete del Ejército Nacional, en el marco del conflicto armado. La JEP indaga sobre la responsabilidad de integrantes de la fuerza pública en estos hechos, esto dijo el magistrado Pedro Díaz, quien presidió la diligencia.

“Que ellos fueron condenados en la justicia ordinaria por esta masacre, pero al ingresar a la GED como comparecientes forzosos deben ante las víctimas de los hechos y ante la sociedad rendir aportes de verdad plena sobre los hechos. Es decir, ellos deben hacer relatos más allá de lo que fue probado y determinado en la justicia ordinaria para completar la verdad que necesitan los familiares de la víctima de la sociedad de lo que pasó”, aseguró.

La audiencia estuvo marcada por actos simbólicos de memoria. En el recinto se dispusieron las fotografías de las víctimas, acompañadas de flores, cacao y plátano, símbolos de la región de Urabá. Sus familiares encendieron velas mientras los comparecientes permanecieron de pie, en medio de la búsqueda por la verdad. Así lo dijo Nélida Guerra Tuberquia, una de las víctimas, representada por la Fundación Forjando Futuros.

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Como parte de la diligencia, Juan Felipe García Arboleda jefe del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, explicó que en Urabá existió “una intencionalidad explícita asociada a proyectos portuarios y agropecuarios. Y, a su vez, que los grupos ilegales aprovecharon esa posición estratégica para la producción, circulación de estupefacientes y el lavado de activos”.

La audiencia continuará este viernes, 24 de abril, con nuevos aportes de verdad por parte de los exmilitares, parte de los 8.900 que están siendo investigados por este tribunal en todo el país.