Gobernador de Córdoba pide a Gobierno no financiar el terremoto con recursos del frente frío

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno Nacional de trasladar 1.9 billones de pesos, destinados originalmente a la emergencia invernal por el frente frío en febrero de 2026, para atender los efectos del reciente terremoto. De acuerdo al mandatario, la medida haría parte de un plan de financiamiento presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gomez, para atender los golpes que dejó en el país el sismo sin afectar más las finanzas públicas.

Zuleta señaló que no es justo desfinanciar la recuperación de una tragedia para “atender otra”. Según explicó, en Córdoba no se ha construido una sola vivienda con recursos del gobierno central tras la emergencia invernal, y las acciones que se han adelantado se han hecho con recursos propios del departamento.

Inundaciones en Córdoba Foto: AFP

El gobernador recordó que Córdoba, junto con Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, sigue enfrentando las consecuencias de esas graves inundaciones, con más de 230.000 damnificados, 2.000 kilómetros de vías afectadas, 81 acueductos dañados, cerca de 3.000 viviendas destruidas y más de 10.000 averiadas.

“Los departamentos afectados esperamos que, con este nuevo Gobierno, por fin lleguen las soluciones que las familias están esperando. Con todo el respeto y solidaridad por quienes hoy sufren el terremoto, una tragedia no puede solucionarse desatendiendo a las víctimas de otra”, escribió por sus redes sociales.



El mandatario anunció que este viernes, durante la Cumbre de Gobernadores, planteará esta preocupación directamente al presidente Abelardo De La Espriella. Además, le pedirá que designe un gerente encargado de articular y hacer seguimiento a la inversión necesaria para la reconstrucción y reactivación económica de Córdoba y de los demás departamentos afectados por la emergencia invernal.