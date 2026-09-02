Sector bancario ve con optimismo cambio de Gobierno en Colombia: esperan más inversión privada

En unidad y optimismo están trabajando los bancos en Colombia, específicamente los que hacen parte del Grupo Aval, tras el balance positivo que entregó su presidenta María Lorena Gutiérrez de las reuniones que han tenido con el presidente Abelardo De La Espriella. Durante su visita a Barranquilla, como parte de una gira que están realizando por las regiones, la líder empresarial arremetió contra el pasado Gobierno por inducirlos hacia “tiempos de incertidumbre”, derivado de lo que llama “cambios en las reglas del juego”.

Así las cosas, al estar ante un panorama “más alentador”, Gutiérrez aseguró que durante los próximos cuatro años crecerá la inversión privada y saldrán adelante con la reconstrucción de las ciudades golpeadas por el terremoto.

“Hay un ambiente de crecimiento, de que vamos a salir adelante con el tema de la reconstrucción y con todos los retos, porque no le toca fácil a este Gobierno. Van a recibir un tema de déficit fiscal alto, problemas de caja a nivel nacional, pero también retos en salud, seguridad y energía, que son gastos importantes para las finanzas públicas”, dijo inicialmente.

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali AFP

El entusiasmo con el cambio de Gobierno también se extendió hacia los fondos privados de pensión, pues desde Porvenir celebraron la decisión del Ministerio de Hacienda que busca derogar el decreto que los obliga a tener la mayor parte del ahorro de los afiliados invertido en Colombia y no en el exterior. La ilusión del presidente de Porvenir, Miguel Largacha, es que haya un cambio radical en el esquema que propone la reforma pensional.



“Es un antes y después de la nueva ley pensional que entra en vigencia, porque cambia por completo el esquema. Los flujos o las nuevas entradas de cotizaciones irán en más de un 90% al nuevo sistema pensional, Colpensiones. Así que es un cambio radical que forza necesariamente a tomar una medida sobre el decreto, esperamos que siga siendo su derogatoria. Los fondos de pensión no invertimos más en Colombia no es porque no queramos sino porque no hay como”, declaró a Blu Radio.

Por otro lado, Porvenir trabaja a toda marcha para tener sus sistemas listos en el inicio del nuevo modelo pensional, previsto en abril del próximo año. Unas labores que, de acuerdo a Largacha, costaron más de 20 millones de dólares. El presidente Largacha propuso proyectos de educación financiera para que la comunidad entienda los alcances y el funcionamiento del modelo entrante.