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Atentan contra excandidato al Concejo de Barranquilla: un muerto y tres heridos, incluyendo un niño

El teniente coronel Jorge Rozo, comandante de Distrito de Policía en Barranquilla, confirmó que en la escena del crimen se incautó un revólver calibre 38 y una pistola 9mm.

Casa del excandidato al Concejo de Barranquilla, José Tapia Escorcia.png
Lugar en el que atentaron contra el excandidato al Concejo de Barranquilla, José Tapia Escorcia.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Una tremenda balacera sorprendió este miércoles a los residentes del barrio Ciudad Jardín, en el norte de Barranquilla. Dos sicarios movilizados en motocicleta intentaron asesinar al excandidato al Concejo José Tapia Escorcia, cuando se disponía a bajarse de su camioneta en la puerta de su casa.

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Debido al atentado, perdió la vida el conductor de la víctima, Rodrigo González Pereira, de 39 años, y otras tres personas resultaron heridas, entre las que destaca uno de los sicarios, cuya identidad no se conoce pero se sabe que fue trasladado en calidad de capturado a un centro asistencial.

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Los otros dos lesionados son Dana Carolina Marriaga, impactada por una bala aleatoria, y un niño de solo 11 años, hijo de José Tapia. Ambos al parecer con pronósticos fuera de peligro.

FOTO REFERENCIA HOMICIDIO- BLU RADIO.jpg
Referencia, homicidio.
Foto: suministrada.

El teniente coronel Jorge Rozo, comandante de Distrito de Policía en Barranquilla, confirmó que en la escena del crimen se incautó un revólver calibre 38 y una pistola 9mm: “El rápido accionar de la Policía Nacional permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes, quien resultó lesionado y en este momento se encuentra en un centro asistencial bajo custodia. Allí también se incautaron dos armas de juego y se dispuso un grupo investigativo y de inteligencia para el esclarecimiento de estos hechos”.

Del mismo modo, Blu Radio pudo conocer que una de las hipótesis estaría relacionada con la confrontación que libran las bandas Los Costeños y La Nueva Generación por la invasión ilegal de tierras. De hecho, por redes sociales se han difundido panfletos amenazantes contra José Tapia Escorcia, en los que era supuestamente vinculado al Cartel del Negrito del Rubí y lo tildaban como un “objetivo de gran valor”.

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Tapia registra 10 anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, perturbación de la posesión sobre inmueble, lesiones personales, estafa, violencia contra servidor público, inasistencia alimentaria y porte ilegal de armas de fuego.

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Por su parte, el fallecido suma seis anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, hurto y ejercicio arbitrario de la custodia.

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