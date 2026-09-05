Salen a la luz últimas imágenes de 'La Bebecita': apareció en audiencia horas antes de ser abatida

Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebecita’, murió durante un operativo que también terminó con la muerte de su compañero sentimental, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas también como Los Pachenca.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, La Guajira. En la acción policial también murieron otros dos integrantes de la organización, por lo que el operativo dejó un total de cuatro personas fallecidas.

El desenlace puso fin a la búsqueda de ‘Bendito Menor’, pero también a la trayectoria criminal que las autoridades atribuían a ‘La Bebecita’, quien no era considerada una integrante secundaria dentro de la estructura.

Según informes de inteligencia del Ejército Nacional, Tarazona cumplía funciones relacionadas con la administración de recursos y el pago a integrantes armados y redes urbanas que tenían presencia en sectores de la Troncal del Caribe y La Guajira. También era vinculada con labores de logística, movimientos financieros y seguridad.



'Bendito menor' y alias 'Bebecita' Foto: redes sociales

Por esas funciones, las autoridades la ubicaban dentro del círculo de confianza de ‘Bendito Menor’ y la relacionaban, además, con la presunta orden de homicidios selectivos en municipios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Pero antes del operativo que terminó con su vida, Tarazona tuvo una última aparición en un escenario muy distinto: una audiencia judicial en la que aceptó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir agravado.

La audiencia que quedó registrada horas antes del operativo

El 3 de septiembre, apenas un día antes de su muerte, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Riohacha avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y ‘La Bebecita’.

La diligencia se realizó de manera virtual y allí quedaron registradas las que serían sus últimas imágenes con vida conocidas públicamente.

'La Bebecita' en su última audiencia antes de ser abatida. Foto: Redes sociales

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Durante la audiencia, el juez verificó que Tarazona conociera los cargos que enfrentaba, los términos del acuerdo y las consecuencias de aceptar su responsabilidad.

En uno de los momentos de la diligencia, la mujer aseguró que tenía problemas de señal, aunque posteriormente pudo responder las preguntas del despacho.

“¿Le han quedado claros los hechos por los cuales se le ha vinculado a este proceso penal?”, le preguntó el juez. Posteriormente, cuando se le pidió identificar el delito por el que estaba siendo procesada, respondió: “Concierto para delinquir”.

El juez también estableció que la aceptación del acuerdo fuera voluntaria y que Tarazona hubiera recibido asesoría de su abogado. La mujer confirmó que conocía los beneficios del preacuerdo y sus implicaciones.

“¿Se le explicaron por parte del señor defensor los beneficios que trae hacer un preacuerdo con la Fiscalía?”, preguntó el funcionario. “Sí, señor”, contestó Tarazona.

El acuerdo contemplaba una pena de 36 meses de prisión, es decir, tres años. La Fiscalía planteó aplicar una degradación de autor a cómplice para establecer esa condena, teniendo en cuenta que la pena prevista inicialmente para el delito estaba entre 72 y 162 meses.

El juzgado declaró legal el preacuerdo, aunque todavía quedaba pendiente definir las condiciones en las que Tarazona cumpliría la pena.

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Ya había sido capturada y tenía prisión domiciliaria

‘La Bebecita’ había sido capturada en septiembre de 2025 durante una operación conjunta del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía en Guachaca, zona rural de Santa Marta.

Después de esa captura recibió una medida de prisión domiciliaria, pese a los señalamientos que pesaban en su contra por su presunta relación con la estructura criminal.

En la audiencia del 3 de septiembre, la Fiscalía pidió que, al momento de la lectura de la sentencia, se emitiera una orden de captura para que Tarazona cumpliera la condena en un establecimiento penitenciario y no nuevamente en su domicilio.

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Entre los argumentos estaba el antecedente relacionado con el brazalete electrónico, pues, según lo expuesto durante la diligencia, Tarazona posteriormente se habría retirado ese dispositivo.

La decisión sobre las condiciones para cumplir la pena había quedado programada para el 5 de octubre de 2026. Sin embargo, la muerte de la mujer ocurrida apenas horas después cambió por completo el rumbo del proceso.

De las redes sociales al operativo en Riohacha

La última etapa de la vida de ‘La Bebecita’ también estuvo marcada por una exposición pública poco habitual para una persona buscada y señalada por las autoridades.

Durante 2026, Tarazona apareció en fotografías y videos junto a ‘Bendito Menor’ en viajes, fiestas, motocicletas, vehículos, playas y establecimientos nocturnos.

En junio se conocieron imágenes de ambos desde una casa finca cuya ubicación no fue establecida públicamente. En julio, Tarazona volvió a aparecer junto al cabecilla durante una caravana de motocicletas que recorrió calles de La Guajira.

La exposición continuó en agosto, cuando ‘Bendito Menor’ publicó un video en el que le pidió matrimonio.

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Semanas después, la historia terminó de manera abrupta. El 4 de septiembre, las autoridades ubicaron a la pareja en Riohacha y adelantaron el operativo en el que ambos murieron junto con otros dos integrantes de la organización.

Así, las imágenes de la audiencia judicial del día anterior quedaron como uno de los últimos registros conocidos de Tarazona con vida. En ellas aparece respondiendo ante un juez sobre un proceso penal que, hasta ese momento, todavía tenía pendiente una nueva decisión judicial.

La diligencia que debía retomarse en octubre ya no tendrá lugar para ‘La Bebecita’, luego del operativo que terminó con su muerte y la de ‘Bendito Menor’.