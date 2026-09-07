Asesinato de reconocido docente en Sucre: su hijastro contó ante cámaras cómo planeó el crimen

La desaparición y posterior asesinato del profesor y gestor cultural Armando Luis Rivero Manjarrés, de 44 años, conmocionó a Sincelejo y al departamento de Sucre en julio de 2024. El docente había salido de su vivienda el 12 de julio junto a Jofran Oroszco Perea, su hijastro, quien conducía el vehículo en el que ambos se movilizaban.

En la investigación también quedó vinculada Juana Janet Perea Amud, pareja sentimental de Armando y madre de Jofran. Tanto ella como su hijo fueron capturados el primero de octubre de 2024 por su presunta participación en la desaparición del profesor. Juana siempre sostuvo que era inocente y recuperó su libertad por vencimiento de términos, aunque continúa vinculada al proceso judicial.

Armando Luis Rivero Manjarrés, docente asesinado en Sucre. Captura de pantalla video Séptimo Día.

¿Qué pasó con el profesor Armando Luis Rivero?

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Séptimo Día, el 12 de julio de 2024 Armando salió de la casa ubicada en el barrio Villanatalia de Sincelejo junto a Jofran. Cámaras de seguridad registraron parte del recorrido: estuvieron en un restaurante, posteriormente Jofran llevó el vehículo a un lavadero y luego recogió al profesor para llevarlo hasta un almacén.



Después de ese recorrido, el docente desapareció. Al día siguiente, la camioneta Duster gris que utilizaba fue encontrada incinerada en una zona rural del municipio de Tuchín, Córdoba.

Mientras la familia intentaba establecer su paradero, recibió llamadas en las que desconocidos exigían dinero y aseguraban tener información sobre el profesor. Sin embargo, cinco días después de la desaparición, el 17 de julio, las autoridades recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo en zona rural de San Luis, Sucre.

Publicidad

Juana fue trasladada hasta el lugar y reconoció el cadáver de su pareja. Posteriormente, el cuerpo fue llevado a Medicina Legal y la investigación estableció que Armando murió por varios impactos de bala.

¿Por qué fue asesinado el profesor, según su hijastro?

Durante la investigación, las autoridades encontraron elementos que comprometían a Jofran. Entre ellos estaban registros de telefonía que lo ubicaban en la zona donde fue encontrado el cuerpo y videos que mostraban inconsistencias frente a la versión que había entregado inicialmente.

Publicidad

Jofran posteriormente aseguró que había planeado el crimen y que otras personas lo ayudaron. En entrevista con Séptimo Día, desde la cárcel de Sincelejo, afirmó que su madre Juana no tuvo ninguna participación en el asesinato.

Según su relato, cuando era más joven habría ocurrido un acercamiento indebido con su padrastro, situación que, afirmó, marcó su relación con él. Años después, sostuvo que comenzó a seguir los movimientos del profesor y descubrió que mantenía relaciones con otras personas.

Sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión de matarlo, declaró: “Por el cúmulo de todas esas cosas, de las vivencias que tuve, ese aprovechamiento que tuvo hacia mí, más los dos, las dos parejas esas que tenía, más que estaba con mi mamá, todo eso se acumuló”.

Así relató Jofran el momento del homicidio

Jofran contó que el 12 de julio salió con Armando llevando un arma de fuego. Después de recogerlo en el almacén, ambos continuaron el recorrido en la camioneta.

Según su versión, mientras conducía le pidió al profesor que mirara hacia un lugar determinado y, cuando este volteó, sacó el arma y disparó.

“Entonces yo le digo, ‘Profe, mire ahí en ese CDA’ que cuando ya voltea a mirar el CDA, yo saco el arma y empiezo a disparar”, relató.

Publicidad

Cuando se le preguntó cuántos disparos realizó, respondió: “Seis disparos”. Luego agregó: “Él murió enseguida”.

Jofran aseguró que posteriormente se reunió con otras personas que, según su relato, participaron en el traslado del cuerpo y en la desaparición del vehículo. También afirmó que el carro terminó siendo incinerado después de que la noticia de la desaparición se difundiera.

La Fiscalía señaló durante el proceso que Juana habría tenido conocimiento de la desaparición del profesor y la vinculó a la investigación por desaparición forzada. Entre los elementos mencionados estuvo el análisis de la ubicación de su teléfono y su coincidencia con antenas relacionadas con llamadas recibidas por familiares.

Publicidad

Sin embargo, la defensa de Juana cuestionó esa interpretación y sostuvo que los estudios técnicos no demostraban que su teléfono y el de la persona que realizó las llamadas estuvieran juntos.

Juana recuperó su libertad el primero de octubre de 2025 por vencimiento de términos y continúa vinculada al proceso. En entrevista con Séptimo Día insistió en su inocencia: “Soy totalmente inocente con una convicción de un 100%. Se ha cometido una injusticia conmigo”.

El proceso judicial contra Jofran Oroszco Perea y Juana Perea Amud se encuentra en etapa de juicio. Jofran permanece privado de la libertad, mientras que Juana enfrenta el proceso en libertad. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes dentro de la investigación por la desaparición y muerte del profesor Armando Luis Rivero Manjarrés.