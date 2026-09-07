Condenan a 3 años de prisión a exsecretario de Fundación San José por títulos de Juliana Guerrero

Un juez condenó a 3 años de prisión domiciliaria a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, tras la aprobación de un preacuerdo presentado por la Fiscalía dentro de la investigación por la presunta expedición de títulos académicos falsos relacionados con Juliana Guerrero.

Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad por el delito de falsedad ideológica y, como resultado del preacuerdo, cumpliría una pena de tres años de prisión, sin embargo se otorga la suspensión de la ejecución de la pena por el monto definido,beneficio que permite a una persona condenada no ir a la cárcel, siempre y cuando cumpla ciertas reglas de buena conducta durante un tiempo.

"Condenar a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, como autor responsable del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, conforme al preacuerdo celebrado e imponiendo la sanción que corresponde a la pena principal, de 36 meses de prisión.2º, imponer al sentenciado la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena principal impuesta. 3º, conceder al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena acorde con los plasmados en el cuerpo de esta providencia", aseguró el juez.

En el caso del exsecretario de la Fundación Universitaria San José, el juez sostuvo que, según la investigación de la Fiscalía, en ejercicio de sus funciones, habría autorizado la expedición de dos diplomas académicos que no correspondían a la realidad.



Según explicó la fiscalía, Gutiérrez Martínez autorizó la expedición de 2 diplomas académicos falsos, de profesional en contaduría pública y de tecnóloga en gestión contable y tributaria”, documentos que tenían fecha del primero de julio de 2025.

El Juez señaló que mediante esos documentos se hizo constar que Guerrero había cumplido con los requisitos académicos y legales para obtener los títulos, pese a que, según la investigación, esas circunstancias no correspondían a la verdad.

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“Contaba con el control sobre validación del sistema y las autorizaciones”, explicó la fiscal, quien agregó que Gutiérrez habría autorizado posteriormente la expedición de los títulos pese a que la entonces aspirante no había cumplido algunos de los requisitos exigidos.

Entre las irregularidades señaladas por el ente investigador está que Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro requeridas para obtener el título profesional y las pruebas TIT exigidas previamente para el grado de tecnóloga.

Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero. Foto: Fundación San José y Blu Radio

La Fiscalía también indicó que no existían registros académicos reales que respaldaran los títulos en las plataformas institucionales y que tampoco se había acreditado el cumplimiento del plan de estudios.

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“Tampoco existían registros académicos reales en las plataformas institucionales y no se acreditó el cumplimiento del plan de estudios, requisitos todos ellos de obligatorio cumplimiento para la expedición válida de los títulos universitarios y tecnológico”, afirmó el Juez.

De acuerdo con la explicación entregada durante la audiencia, Gutiérrez Martínez tenía un usuario con perfil de administrador en el sistema de la Fundación Universitaria San José, lo que le permitía realizar diferentes actuaciones relacionadas con la validación y expedición de documentos académicos.

La fiscal sostuvo que ese perfil le permitía “realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones”, y aseguró que eso fue lo que habría ocurrido en el caso de Guerrero.

Según la Fiscalía, validadores externos no habían autorizado la expedición de los dos títulos académicos, pero Gutiérrez Martínez, utilizando su perfil, habría autorizado posteriormente la expedición de los documentos.

“Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, señaló la representante del ente acusador.

Como parte de la negociación, el exsecretario Luis Carlos Gutiérrez, pidió perdón asegurando que “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior. Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto, Y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”

Mientras avanzó este proceso, Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación programada en su contra, por lo cual este miércoles habrá una nueva oportunidad para formalizar el llamado a juicio dentro de la investigación por la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos que habrían sido utilizados en su aspiración para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes.