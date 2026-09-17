Brigitte Baptiste renunció a la rectoría de la Universidad Ean tras siete años de gestión

La bióloga, profesora e investigadora Brigitte Baptiste renunció a la rectoría de la Universidad Ean, cargo que desempeñará hasta el próximo 30 de octubre, después de siete años al frente de la institución.

Durante su gestión, la universidad destacó avances en el fortalecimiento de su propuesta académica, la presencia regional y las oportunidades para estudiantes y jóvenes emprendedores, a través de iniciativas como Becas por Colombia.

BLU Radio // Brigitte Baptiste // Foto: Instituto Humboldt

La institución también resaltó la consolidación del emprendimiento y la sostenibilidad como pilares de su propuesta educativa, así como el fortalecimiento de alianzas con el sector empresarial para ampliar las oportunidades de estudiantes y egresados.

Tras su salida de la Rectoría, Brigitte Baptiste continuará vinculada a la Universidad Ean como profesora Eemérita y estará al frente de la cátedra Ecología para el Emprendimiento. La Universidad Ean agradeció a Baptiste por su dedicación y señaló que continuará trabajando en el fortalecimiento de su proyecto educativo, en una nueva etapa institucional.