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Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Brigitte Baptiste renunció a la rectoría de la Universidad Ean tras siete años de gestión

Brigitte Baptiste renunció a la rectoría de la Universidad Ean tras siete años de gestión

La académica dejará el cargo el 30 de octubre y continuará vinculada a la institución como profesora emérita.

Brigitte Baptiste
Brigitte Baptiste.
Foto: Ig @brigittelgb
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La bióloga, profesora e investigadora Brigitte Baptiste renunció a la rectoría de la Universidad Ean, cargo que desempeñará hasta el próximo 30 de octubre, después de siete años al frente de la institución.

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Durante su gestión, la universidad destacó avances en el fortalecimiento de su propuesta académica, la presencia regional y las oportunidades para estudiantes y jóvenes emprendedores, a través de iniciativas como Becas por Colombia.

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BLU Radio // Brigitte Baptiste // Foto: Instituto Humboldt

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La institución también resaltó la consolidación del emprendimiento y la sostenibilidad como pilares de su propuesta educativa, así como el fortalecimiento de alianzas con el sector empresarial para ampliar las oportunidades de estudiantes y egresados.

Tras su salida de la Rectoría, Brigitte Baptiste continuará vinculada a la Universidad Ean como profesora Eemérita y estará al frente de la cátedra Ecología para el Emprendimiento. La Universidad Ean agradeció a Baptiste por su dedicación y señaló que continuará trabajando en el fortalecimiento de su proyecto educativo, en una nueva etapa institucional.

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