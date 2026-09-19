Icetex reporta incidente de seguridad: varios de sus servicios fueron afectados

El ICETEX informó una afectación en sus servicios luego de un incidente de seguridad de la información registrado el miércoles 16 de septiembre en uno de sus proveedores externos.

De acuerdo con la entidad, el hecho interrumpió la disponibilidad de algunos servicios y procesos operativos. Ante esta situación, se activaron acciones de contención, análisis forense y recuperación con participación de los equipos técnicos internos.

El proceso también se adelanta en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (COLCERT), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las demás autoridades competentes.

El objetivo de estas labores es restablecer la operación de manera segura y mantener la integridad y disponibilidad de los datos.



Icetex Foto: Icetex

¿Qué pasó con los servicios del ICETEX?

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El incidente se originó en uno de los proveedores externos del ICETEX, según informó la entidad. Como consecuencia, algunos servicios y procesos operativos presentan afectaciones en su disponibilidad.

El organismo no detalló en su comunicación cuál es el proveedor involucrado ni especificó qué servicios se encuentran actualmente interrumpidos. Tampoco informó cuánto tiempo podría tardar la recuperación completa de la operación.

Mientras se adelantan las labores técnicas, el ICETEX trabaja con los organismos especializados y las autoridades para contener el incidente, analizar lo ocurrido y avanzar en la recuperación de los sistemas.

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¿Los datos de los usuarios del ICETEX fueron vulnerados?

Uno de los puntos señalados por la entidad es que los datos de sus usuarios no fueron vulnerados ni expuestos como consecuencia del incidente reportado.

El ICETEX aseguró que mantiene las medidas relacionadas con el tratamiento de datos personales y señaló que su manejo se realiza de acuerdo con la Ley 1581 de 2012.

“Los datos de sus usuarios no fueron vulnerados ni expuestos de ninguna manera ante este incidente”, indicó la entidad.

El ICETEX también recordó que cuenta con una política institucional para el tratamiento de datos personales. Por ahora, las labores de contención, análisis y recuperación continúan, mientras la entidad busca restablecer sus servicios de manera segura.