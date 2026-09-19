En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Ana Lucía González
TransMilenio
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Icetex reporta incidente de seguridad: varios de sus servicios fueron afectados

Icetex reporta incidente de seguridad: varios de sus servicios fueron afectados

La entidad informó que el incidente ocurrió en uno de sus proveedores externos y activó acciones para recuperar la operación.

icetex.jpg
Icetex
Foto: Facebook Icetex
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

El ICETEX informó una afectación en sus servicios luego de un incidente de seguridad de la información registrado el miércoles 16 de septiembre en uno de sus proveedores externos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la entidad, el hecho interrumpió la disponibilidad de algunos servicios y procesos operativos. Ante esta situación, se activaron acciones de contención, análisis forense y recuperación con participación de los equipos técnicos internos.

Últimas noticias

Colombianos deportados de Panamá
Nación

Panamá deportó a 44 colombianos por diferentes delitos: también detuvieron a un canadiense

presidente Abelardo De La Espriella estuvo este viernes en empalme territorial en Bolívar.jpg
Nación

"La DIMAR se viene por orden presidencial a Cartagena": De La Espriella

El proceso también se adelanta en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (COLCERT), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las demás autoridades competentes.

El objetivo de estas labores es restablecer la operación de manera segura y mantener la integridad y disponibilidad de los datos.

Sede del Icetex en Bogotá, Colombia
Icetex
Foto: Icetex

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Qué pasó con los servicios del ICETEX?

Publicidad

El incidente se originó en uno de los proveedores externos del ICETEX, según informó la entidad. Como consecuencia, algunos servicios y procesos operativos presentan afectaciones en su disponibilidad.

El organismo no detalló en su comunicación cuál es el proveedor involucrado ni especificó qué servicios se encuentran actualmente interrumpidos. Tampoco informó cuánto tiempo podría tardar la recuperación completa de la operación.

Mientras se adelantan las labores técnicas, el ICETEX trabaja con los organismos especializados y las autoridades para contener el incidente, analizar lo ocurrido y avanzar en la recuperación de los sistemas.

Publicidad

¿Los datos de los usuarios del ICETEX fueron vulnerados?

Uno de los puntos señalados por la entidad es que los datos de sus usuarios no fueron vulnerados ni expuestos como consecuencia del incidente reportado.

El ICETEX aseguró que mantiene las medidas relacionadas con el tratamiento de datos personales y señaló que su manejo se realiza de acuerdo con la Ley 1581 de 2012.

“Los datos de sus usuarios no fueron vulnerados ni expuestos de ninguna manera ante este incidente”, indicó la entidad.

El ICETEX también recordó que cuenta con una política institucional para el tratamiento de datos personales. Por ahora, las labores de contención, análisis y recuperación continúan, mientras la entidad busca restablecer sus servicios de manera segura.

Relacionados

Icetex

Cibercrimen

Publicidad

Publicidad

Publicidad