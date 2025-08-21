Isagen alerta posible apertura de compuertas de Hidrosogamoso por creciente de ríos

La creciente de los ríos Suárez, Chicamocha y Chucurí han aumentado los niveles de la hidroeléctrica Sogamoso en Santander por lo que según advirtió Isagen, se podría abrir las compuertas del embalse. El llamado de Isagen es a las comunidades que viven río debajo de Hidrosogamoso por la posibilidad de inundaciones.

De acuerdo con la empresa, el embalse Topocoro se encuentra cercano a los 320 metros sobre el nivel del mar, por lo que se reactivó la posibilidad de realizar vertimientos. Esta situación obedece a las fuertes lluvias que persisten en las cuencas de los afluentes del río Sogamoso, que en algunos momentos han aportado más de 2.100 metros cúbicos de agua por segundo.

La alerta se emite en medio de los trabajos de mantenimiento mayor en la Unidad 3 de la Casa de Máquinas de la central, que se extenderán hasta noviembre y restringen parcialmente la capacidad de generación de energía y el paso de agua por esta unidad.

Isagen señaló en un comunicado que: “mantiene activos los protocolos del Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), informando a Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y autoridades locales para activar los planes de emergencia en caso de ser necesario”.

La compañía pidió a las comunidades ribereñas abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas, movilizar el ganado hacia zonas altas y proteger cultivos que podrían verse afectados por crecientes súbitas. Además, insistió en extremar el cuidado de los niños y evitar que permanezcan solos cerca de las riberas.