Grave accidente en la vía Bogotá - Girardot: dos camiones chocaron y hay un muerto

Un grave accidente entre dos vehículos de carga en la vía Bogotá - Girardot deja un muerto. De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en el kilómetro 18, donde dos tractocamiones se estrellaron, causando el cierre total de la vía por al menos una hora. La Ditra de la Policía ya habilitó un carril.

Se presenta cierre de calzada en el km106, sector Chusacá, sentido Girardot–Bogotá, por el choque de dos tractocamiones que que ocasionó el volcamiento de los vehículos involucrados. Unidades de la Concesión, la Policía de Tránsito y Bomberos de Soacha, atienden la emergencia, a la espera de la llegada de la unidad judicial informó la Vía Sumapaz.

El accidente ocurrió en el sector de Chusaca a escasos metros del peaje, la vía se encuentra cerrada en este sentido. Foto: @PasaenBogota

