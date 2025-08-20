Santander abre camino en la formación de cirujanos hepatopancreatobiliares en Colombia

Santander se posiciona como pionero en el país con la puesta en marcha del primer programa de entrenamiento avanzado en cirugía hepatopancreatobiliar, una subespecialidad médica clave para el tratamiento de enfermedades del hígado, páncreas y vías biliares.

La iniciativa, desarrollada por la Fundación Universitaria de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) en alianza con el Hospital Internacional de Colombia (HIC) y el HIC Instituto Cardiovascular, marca un hito en la historia de la medicina nacional: en febrero de 2026 Colombia graduará por primera vez a un cirujano hepatopancreatobiliar formado en territorio nacional, sin necesidad de capacitación en el exterior.

El programa, vigente desde 2024, responde a la necesidad de fortalecer el talento humano en un campo altamente especializado. Actualmente, el país cuenta con apenas 35 cirujanos hepatopancreatobiliares para más de 52 millones de habitantes, a pesar de la creciente demanda de procedimientos complejos derivados de estas patologías.

“Antes, un cirujano interesado en esta especialidad debía salir del país para formarse. Hoy demostramos que Colombia tiene el talento humano, la tecnología y la capacidad científica para hacerlo aquí, con altos estándares de calidad”, explicó el doctor Cristian Eduardo Tarazona León, cirujano hepatopancreatobiliar y director académico del programa.

Con una duración de dos años, el entrenamiento combina práctica clínica avanzada con formación en competencias de alta complejidad, como resecciones tumorales en hígado, páncreas y vías biliares, así como destrezas en trasplante hepático y pancreático. Estas intervenciones, por su dificultad y riesgos, requieren precisión milimétrica y un trabajo coordinado entre diversas especialidades médicas.

Actualmente, cuatro cirujanos adelantan este proceso formativo bajo la tutoría de un cuerpo docente de reconocimiento nacional e internacional. El objetivo es preparar especialistas capaces de mejorar los tiempos de diagnóstico, ampliar el acceso a tratamientos y elevar la calidad de la atención.

La proyección del programa no se limita a Colombia. Está abierto también a médicos extranjeros que validen su título ante el Ministerio de Educación, con lo que busca consolidar a Santander como referente en la formación de cirujanos hepatopancreatobiliares en Suramérica.

Con esta apuesta académica, la Fundación Universitaria de la FCV y el HIC fortalecen el sistema de salud colombiano, demostrando que la región cuenta con la infraestructura, la tecnología y la capacidad científica para liderar la formación quirúrgica de alto nivel en Latinoamérica.