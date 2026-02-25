En vivo
Alerta por posible vertimiento en Hidrosogamoso por aumento del nivel del embalse Topocoro

Alerta por posible vertimiento en Hidrosogamoso por aumento del nivel del embalse Topocoro

Comunidades campesinas de cuatro municipios podrían ser evacuadas por precaución.

