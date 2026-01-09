Vigilan embalse Topocoro durante puente festivo: así son los operativos de seguridad

El embalse de Topocoro, consolidado como uno de los epicentros del descanso y los deportes náuticos en el oriente colombiano, se encuentra bajo un estricto esquema de vigilancia especial. Ante el masivo flujo de visitantes que caracteriza esta temporada, las autoridades han volcado sus capacidades hacia este espejo de agua para asegurar que la experiencia de los viajeros no se vea empañada por incidentes de seguridad o imprudencias logísticas.

El operativo, que integra patrullajes fluviales constantes y presencia terrestre en los puntos de acceso, busca mantener el orden en los sectores más visitados. Esta estrategia no solo se limita a la vigilancia contra el delito, sino que pone una lupa rigurosa sobre el cumplimiento de las normas de navegación y el uso de implementos de seguridad, factores determinantes para prevenir tragedias en el agua.

“Nos encontramos verificando el servicio que presta nuestra seccional de protección a través de la Policía de Turismo en el embalse Topocoro, específicamente en el sector de El Tablazo. Acá solicitamos a todos los viajeros ser responsables en cada uno de los requerimientos que le hace la Policía Nacional. De igual manera, los invitamos a respetar todas las normas de comportamiento en el agua y a utilizar los elementos que allí tienen dispuestos para ellos”, expresó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander.

El oficial subrayó que la presencia de unidades especializadas de turismo tiene como prioridad el acompañamiento directo a los visitantes, aunque fue enfático al solicitar la corresponsabilidad de la ciudadanía. La seguridad en el embalse, según la visión del mando regional, depende tanto de la vigilancia como de la prudencia de quienes operan embarcaciones y de los turistas que ingresan al agua.



La logística de protección se extiende más allá de las orillas del embalse. Conscientes de que el retorno a Bucaramanga representa un desafío de movilidad, más en este Puente de Reyes, las unidades de Tránsito y Transporte han diseñado un dispositivo de acompañamiento en los ejes viales. El objetivo es claro: mitigar los riesgos de accidentalidad en carretera mediante puestos de control que regulen la velocidad y el comportamiento de los conductores tras las jornadas de esparcimiento.

Mientras el flujo de turistas continúa en aumento en Santander, las autoridades mantendrán la alerta y se ubicarán nuevamente los 11 puestos de control sobre los 5 corredores viales del departamento.