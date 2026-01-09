En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Vigilan embalse Topocoro durante puente festivo: así son los operativos de seguridad

Vigilan embalse Topocoro durante puente festivo: así son los operativos de seguridad

Este fin de semana se celebrará el Puente de Reyes y en el departamento se espera una afluencia masiva de visitantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad