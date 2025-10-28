Inundaciones aguas abajo de Hidrosogamoso tras apertura de compuertas: cultivos afectados

Las fuertes lluvias que no dan tregua en Santander han provocado nuevas emergencias en varias zonas del departamento. La apertura de compuertas en la represa de Hidrosogamoso, realizada por Isagen ante el alto caudal del río, generó inundaciones en cultivos agrícolas ubicados aguas abajo, donde decenas de familias campesinas reportan la pérdida de sus cosechas.

“Miren los cultivos como se empiezan a inundar. Nuestro esfuerzo económico y de trabajo se ve acabado por estas inundaciones”, lamentó uno de los agricultores afectados, mientras el nivel del agua sigue subiendo en veredas cercanas al cauce del río Sogamoso.

La medida de regulación en el embalse fue necesaria, según Isagen, para garantizar la seguridad de la infraestructura y evitar una emergencia mayor. Sin embargo, las consecuencias se sienten con fuerza en las zonas ribereñas, donde el agua ha cubierto hectáreas completas de arroz, yuca, plátano y pastos.

Video: Campesinos reportan daños en sus cultivos agrícolas tras la apertura de las compuertas en la represa Hidrosogamoso. Isagen confirmó que tomó la medida ante el alto caudal de los ríos que surten de agua a la represa #MañanasBlu pic.twitter.com/XZQx3tae7l — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 28, 2025

A la crítica situación por las inundaciones se suma la crisis vial que atraviesa la región, especialmente en la provincia de García Rovira, donde cerca de 16 municipios permanecen incomunicados debido a derrumbes sobre la vía Bucaramanga – Curos – Málaga.

En total, 24 municipios de Santander se encuentran en calamidad pública mientras las autoridades locales y departamentales esperan la llegada de recursos nacionales para atender los daños provocados por la ola invernal, que ya deja cientos de familias damnificadas, pérdidas económicas y afectaciones en la infraestructura rural.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene la alerta por posibles deslizamientos e inundaciones en varias zonas del departamento ante el pronóstico de que las lluvias continuarán en los próximos días.