En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Alias 'El Viejo'
José María Acevedo
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Inundaciones aguas abajo de Hidrosogamoso tras apertura de compuertas: cultivos afectados

Inundaciones aguas abajo de Hidrosogamoso tras apertura de compuertas: cultivos afectados

El Ideam mantiene la alerta por posibles deslizamientos e inundaciones en varias zonas del departamento ante el pronóstico de que las lluvias continuarán en los próximos días.

hidrosogamoso.jpg
Blu Radio. Embalse Topocoro - Hidrosogamoso //Foto: Isagen
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Las fuertes lluvias que no dan tregua en Santander han provocado nuevas emergencias en varias zonas del departamento. La apertura de compuertas en la represa de Hidrosogamoso, realizada por Isagen ante el alto caudal del río, generó inundaciones en cultivos agrícolas ubicados aguas abajo, donde decenas de familias campesinas reportan la pérdida de sus cosechas.

“Miren los cultivos como se empiezan a inundar. Nuestro esfuerzo económico y de trabajo se ve acabado por estas inundaciones”, lamentó uno de los agricultores afectados, mientras el nivel del agua sigue subiendo en veredas cercanas al cauce del río Sogamoso.

La medida de regulación en el embalse fue necesaria, según Isagen, para garantizar la seguridad de la infraestructura y evitar una emergencia mayor. Sin embargo, las consecuencias se sienten con fuerza en las zonas ribereñas, donde el agua ha cubierto hectáreas completas de arroz, yuca, plátano y pastos.

A la crítica situación por las inundaciones se suma la crisis vial que atraviesa la región, especialmente en la provincia de García Rovira, donde cerca de 16 municipios permanecen incomunicados debido a derrumbes sobre la vía Bucaramanga – Curos – Málaga.

En total, 24 municipios de Santander se encuentran en calamidad pública mientras las autoridades locales y departamentales esperan la llegada de recursos nacionales para atender los daños provocados por la ola invernal, que ya deja cientos de familias damnificadas, pérdidas económicas y afectaciones en la infraestructura rural.

Lea también:

  1. hidrosogamoso-foto-blu-radio.jpg
    Hidrosogamoso.
    Foto: Blu Radio.
    Santanderes

    Director de Hidrosogamoso pidió hacer uso razonable del agua y de la energía eléctrica

  2. hidrosogamoso.jpg
    BLU Radio. Hidrosogamoso / Foto: Isagen
    Santanderes

    “Anla evalúa licencia de Hidrosogamoso por falla que generó emergencia en Santander”: Minambiente

Publicidad

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene la alerta por posibles deslizamientos e inundaciones en varias zonas del departamento ante el pronóstico de que las lluvias continuarán en los próximos días.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Hidrosogamoso

Emergencias por lluvias

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad