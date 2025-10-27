En vivo
Isagen abre compuertas de Hidrosogamoso por alto caudal del río tras lluvias constantes

Isagen abre compuertas de Hidrosogamoso por alto caudal del río tras lluvias constantes

La empresa hizo un llamado urgente a las comunidades ribereñas para que mantengan distancia del afluente ante el aumento del nivel del agua. Las autoridades monitorean varios ríos en Santander por la ola invernal.

Apertura de compuertas embalse de Topocoro.jpg
Isagén abre compuertas del embalse Topocoro
Imagen suministrada pro Isagen. Apertura de compuertas embalse de Topocoro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Isagen confirmó que ya se realizó la apertura de las compuertas del sistema de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso (Hidrosogamoso), debido al alto caudal generado por las fuertes lluvias que se presentan en la región.

La maniobra, según la empresa, busca mantener niveles seguros en el embalse Topocoro y garantizar la seguridad de la presa Latora, ubicada en jurisdicción de Betulia, Santander.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, confirmó que Isagen se vio en la obligación de abrir las compuertas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso debido al aumento del nivel del embalse Topocoro.

“El embalse alcanzó su cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar, lo que hizo necesario realizar la maniobra de apertura para garantizar la seguridad de la infraestructura”, explicó Sánchez. El funcionario agregó que la decisión también responde al crecimiento de los caudales de los ríos Suárez, Chicamocha y Fonce, que confluyen en el río Sogamoso, incrementando considerablemente el volumen de agua que llega al embalse.

Isagen advirtió que, tras la apertura, se registra un incremento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa, por lo que se hace un llamado urgente a las comunidades ribereñas para que se mantengan alejadas del cauce y sigan las recomendaciones de las autoridades locales.

Como no estar cerca del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas a lo largo del río Sogamoso y sobre todo evitar que los niños permanezcan solos cerca de riberas o charcos.

De igual manera hizo un llamado a agricultores a no dejar pertenencias cerca de la orillas y trasladar el ganado y animales a zonas altas.

Las autoridades de Gestión del Riesgo en Santander informaron que se mantiene monitoreo constante sobre los niveles del río Sogamoso y otros afluentes del departamento ante la actual ola invernal.

