Demora en decisiones y condiciones climáticas particulares agudizan El Niño: director Ideam

El director del Ideam, Andrés Herkrath, aseguró que las demoras en la toma de decisiones para hacer frente a este Fenómeno del Niño, que tiene un 75% de probabilidad de ser el más fuerte del que se tiene registro, tiene en aprietos varios sectores económicos del país.

De acuerdo al funcionario, cuando se se activaron los planes de mitigación ya había pasado mucho tiempo.

“A pesar de que se dieron ciertas alarmas desde el Gobierno nacional, una cosa es que tú emitas la alarma y otro tema es que los sectores productivos la adopten y empiezan a hacer sus planes y efectivamente hubo unas demoras en la toma de esas decisiones y, por lo tanto, pues hoy en día tenemos unas condiciones en algunas matrices económicas, amenazadas, digámoslo, sí, porque no se tomaron razones a tiempo”, explicó.

Durante su participación en el Congreso de Andesco en Cartagena, Herkrath también señaló que las condiciones climáticas de lluvias que se presentan normalmente entre los meses de marzo, abril y mayo, no se registraron este año, lo que agudiza aún más la situación para el país.



“No es solo un tema de que no hayan tomado solo decisiones, sino que también tenemos una condición climatológica que no es responsabilidad de nadie donde, efectivamente, dio unas condiciones para que la situación hoy sea un poco más crítica de lo que podría haber sido en fenómenos del niño hace unos años”, agregó.

Sobre cómo ayudar a mitigar el Fenómeno y su impacto en el país, el director del Ideam sostuvo que es importante utilizar la información y el registro que se tiene de estos fenómenos en el pasado, además de articular el trabajo entre todas los entidades y sectores.

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“Lo primero es que el Ideam genera información desde hace muchísimos años y lo primero que tenemos es series de datos de fenómenos del Niño que ya ocurrieron. Entonces lo primero que uno hace es utilizar esa data y hacer lecciones aprendidas. ¿Qué funciona el pasado? ¿Qué no funcionó en el pasado, a qué nos estamos exponiendo o a qué no nos estamos exponiendo? Entonces, esa es como la primera parte de la ecuación. La segunda parte que tenemos que mencionar es que estamos haciendo, y hay una articulación con cada una de las carteras ministeriales donde el Ideam entrega información de primera mano para que las carteras puedan tomar sus medidas de acción dependiendo de lo que ellos ejercen”, detalló.