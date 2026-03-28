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Blu Radio  / Mundo  / Irán tiene en la mira las universidades de Israel y EEUU en Oriente Medio como objetivos militares

Irán tiene en la mira las universidades de Israel y EEUU en Oriente Medio como objetivos militares

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió a trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses en la región y residentes a su alrededor" de mantenerse a una distancia prudente.

Irán señala las universidades de Israel y EEUU en Oriente Medio como objetivos militares
Irán señala las universidades de Israel y EEUU en Oriente Medio.
Foto: EFE.
Por: EFE
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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