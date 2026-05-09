Benedetti responde a denuncia de Abelardo de la Espriella sobre presunto atentado

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre las denuncias del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien aseguró haber conocido información sobre un supuesto plan para atentar contra su vida, en el que incluso estaría contemplado el uso de un francotirador.

A través de su cuenta en X, Benedetti afirmó que el Gobierno nacional ha venido adoptando medidas para garantizar la seguridad de todas las personas que aspiran a la Presidencia de la República, incluso desde siete meses antes del inicio formal del proceso de inscripción de candidaturas.

“Si llegara a haber un atentado a un candidato, la primera víctima sería la víctima. La segunda, sus familiares. Y en tercero, sería el Gobierno nacional. El Gobierno está en la obligación de buscar las garantías y la seguridad de las candidatas y los candidatos. Eso es fácil de entender”, escribió el ministro.

Por su parte, Abelardo de la Espriella señaló que, según la información que recibió, en la supuesta preparación del atentado estarían involucrados integrantes de organismos oficiales y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).



Ante la gravedad de la denuncia, el abogado y candidato solicitó medidas de protección para él y su familia y acudió a la embajada de Estados Unidos, argumentando que también cuenta con ciudadanía de ese país.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre la denuncia ni sobre posibles investigaciones relacionadas con el caso.