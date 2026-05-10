Más de 1.300 custodian celebraciones del Día de la Madre en Barranquilla: hay vigilancia con drones

Con el despliegue de más de 1.500 uniformados en todos los municipios del departamento, las autoridades en el Atlántico pusieron en marcha un plan especial de seguridad para el fin de semana de celebración del Día de la Madre, una de las fechas que históricamente registran mayores casos de riñas y hechos de intolerancia en el país.

Además de los patrullajes, controles y operativos, los uniformados desarrollarán actividades pedagógicas y recreativas en distintos municipios, con mensajes orientados a promover la convivencia, el respeto y el consumo responsable de alcohol.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que este despliegue institucional busca garantizar que las familias puedan disfrutar de esta fecha especial en un ambiente de tranquilidad y sana convivencia, reiterando el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana.

Este plan integral cubrirá diferentes sectores de la ciudad, con especial atención en los lugares de mayor concentración de personas, como centros comerciales, restaurantes, parques, establecimientos abiertos al público y sitios turísticos.



Asimismo, se dispondrá de vigilancia aérea mediante el helicóptero Halcón, apoyo tecnológico con drones y cámaras inteligentes, además del trabajo coordinado de unidades de inteligencia, investigación criminal, GAULA y demás especialidades, con el objetivo de anticipar y contrarrestar cualquier situación delictiva.

La Patrulla Púrpura, por su parte, intensificará las labores de prevención y atención frente a casos de violencia basada en género y hechos de intolerancia, promoviendo entornos seguros para las mujeres y las familias durante la celebración.

Las unidades de protección al turismo también harán presencia permanente en las playas de Barranquilla y su área metropolitana, brindando acompañamiento y seguridad a residentes y visitantes.

Publicidad

Las recomendaciones son: “Evite el exceso en el consumo de bebidas embriagantes; si va a conducir, no consuma alcohol y designe un conductor elegido; mantenga bajo supervisión a los menores de edad en lugares concurridos; evite portar grandes sumas de dinero o elementos de valor a la vista; respete las normas de convivencia y promueva el diálogo para evitar hechos de intolerancia; en caso de emergencia, comuníquese de inmediato con la línea 123; denuncie cualquier caso de violencia basada en género a través de la línea 155; si visita playas o sitios turísticos, siga las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro y proteja sus pertenencias y esté atento a personas sospechosas en sitios de alta afluencia”.