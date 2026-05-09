Cuatro homicidios en pocas horas encienden las alarmas en Barranquilla y Sabanalarga

La Policía en el Atlántico tiene sus alarmas encendidas por la ola de homicidios que se sigue registrando en el departamento, donde este viernes fueron asesinadas cuatro personas entre Barranquilla y Sabanalarga.

El caso más reciente ocurrió en el barrio Siete de Abril de Barranquilla, cuando en la noche del viernes Juan Antonio Leal García y su ahijado Edwin José Antequera Paredes fueron blanco de disparos mientras conversaban en plena calle. El primero no sobrevivió a causa de una herida en su cabeza, mientras que el segundo debió ser trasladado al Paso Ciudadela 20 de Julio.

Sin embargo, hubo otro preocupante atentado en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, lugar en el que sicarios acabaron con la vida de Eduardo Jesús Zarate Escorcia, de 24 años; hechos donde resultaron lesionadas dos personas por su cercanía con el occiso a la hora de los disparos.

Los agresores no lograron ser capturados por las autoridades, aunque fue informado que unidades de Policía Judicial recolectaron información para esclarecer los móviles del caso y dar con el paradero de los responsables.



Las otras dos víctimas fatales que fueron referenciadas son Jair Martín Silva Llorente, ultimado en un presunto caso de extorsión en el barrio La Chinita de Barranquilla, y otro aún no identificado que murió en el suroriente de la ciudad.

Silva Llorente, de 44 años, o también conocido bajo el apodo de ‘El Mono’, adelantaba el mantenimiento de un vehículo justo cuando los criminales llegaron tras él. Médicos reportaron que recibió dos disparos, uno de ellos en su cuello.

Sobre la víctima, se supo además que residía en el barrio Villa San Pedro III y operaba cuatro buses afiliados a una empresa de transporte intermunicipal llamada Exalpa, con viajes desde el Atlántico hacia Maicao y viceversa.

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Su caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía, los cuales analizan hoy unas posibles amenazas con exigencias económicas que habría recibido en los últimos días.

Finalmente, la otra persona fue sorprendida en el barrio San Roque dentro de una tienda. Allí resultó herido Jorge Armando Orozco Uruchurto, hombre de 43 años que al parecer no reviste gravedad.

El sector donde ocurrieron los hechos está bajo la injerencia de Los Costeños, específicamente de alias 'Cachete'.