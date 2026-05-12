Vivir en Bucaramanga cada vez cuesta más: ciudadanos sienten el impacto de precios

El aumento en el costo de vida ya golpea con fuerza el bolsillo de los bumangueses. En Bucaramanga, cada vez son más las familias que aseguran que el salario no alcanza para cubrir los gastos básicos y que actividades cotidianas como hacer mercado, pagar el arriendo o salir a comer se han convertido en un verdadero desafío económico.

Habitantes de la ciudad afirman que el incremento en los precios ya se siente en el día a día. “Ya lo que hacía mercado antes no alcanza. Hay muchas cosas que han subido bastante de valor y realmente el salario no alcanza para cubrir los gastos”, expresó Ángel Durán, residente de Bucaramanga.

El panorama también afecta los espacios de entretenimiento y las salidas familiares. “Sale uno una salidita y son 100 mil pesos. Todo cuesta muy caro”, aseguró Claudia Lizarazo, quien considera que actualmente es más difícil disfrutar actividades que antes eran habituales para muchas familias.

De acuerdo con expertos y reportes económicos, entre los productos y servicios que más han aumentado en Bucaramanga se encuentran los alimentos, las comidas fuera del hogar, los arriendos y el transporte. La situación ha obligado a numerosos hogares a reducir gastos, cambiar hábitos de consumo y limitar actividades recreativas.



La economista Isabel Cristina Rincón explicó que Bucaramanga es una ciudad con una dinámica económica basada en el consumo, situación que hace más visible el impacto de la inflación en la vida diaria de los ciudadanos.

“Somos una ciudad que consume bastante y eso hace parte de la estructura económica. Entonces se ve representado en la mesa: ya no podemos comprar los mismos alimentos, no nos podemos desplazar de la misma manera y tampoco tener la misma diversión”, señaló la PhD en Economía.

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El incremento en el valor de la vivienda también se ha convertido en otro factor determinante. Según la analista, la llegada de nuevos habitantes y el crecimiento urbanístico de Bucaramanga han impulsado el aumento en los precios de arriendos y propiedades.

“Bucaramanga es una ciudad muy próspera, mucha gente ha llegado a vivir aquí y eso ha incrementado el valor de la vivienda. Aun así, la ciudad mantiene calidad de vida y es una región preparada para crecer en los próximos años”, agregó.

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Mientras tanto, ciudadanos aseguran que la capacidad de ahorro prácticamente desapareció. “Ya no puede uno guardar nada de ahorro. El ahorrito ya no se puede, toca sacar día a día y mirar cómo conseguir plata por otros lados, trabajando honradamente”, manifestó Luis Orlando Soto.

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El fenómeno coincide con un contexto nacional marcado por el aumento sostenido en productos de la canasta familiar, servicios públicos y costos de transporte, factores que afectan especialmente a las ciudades intermedias como Bucaramanga, donde gran parte de la economía depende del comercio y el consumo interno.

En las calles de la capital santandereana el sentimiento parece ser generalizado: mantener el mismo estilo de vida de hace algunos años es cada vez más difícil y muchas familias han tenido que ajustar su presupuesto para enfrentar el aumento del costo de vida.