Ocho tips para proteger sus datos y no caer en estafas en plataformas de entretenimiento digital

Las plataformas digitales han tomado bastante fuerza en los últimos años, pues ofrecen entretenimiento a través de internet de forma gratuita o bajo suscripción. Los más comunes son las de streaming de video como Netflix, Disney, HBO o las de audios como Spotify, YouTube, entre otras.

Asimismo, están las interfaces de apuestas deportivas que también cuentan con una gran cantidad de usuarios; no obstante, el alto número de estas plataformas que existen hoy en día ha generado un aumento de intentos, de fraude y suplantación de identidad.

Ocho tips para proteger sus datos y no caer en estafas

En esta época decembrina aumentan las compras por internet y también la interacción con las plataformas de entretenimiento, por ello es importante saber cómo proteger la información personal y evitar estafas en línea. BetPlay, una plataforma de apuestas por internet, indicó los siguientes tips:

1. Siempre verificar la dirección web oficial del sitio



Antes de comenzar a hacer alguna ación dentro de la página, como ingresar datos o hacer transferencias, pagos y más, hay que asegurarse de estar en el sitio oficial de la plataforma. Lo ideal es escribir link del sitio en el navegador y no dar clic al primero que le aparezca para complementar. Además, es importante escribir siempre: https://.

2. No ingresar a enlaces enviados por desconocidos o grupos de WhatsApp

Evite acceder desde enlaces enviados por terceros vía mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales. Muchos ciberdelincuentes crean sitios falsos que imitan la apariencia de una plataforma de entretenimiento digital para robar información o dinero.

3. No compartir datos personales ni contraseñas

Este tipo de plataformas de juegos de suerte y azar o de entretenimiento nunca solicitarán información confidencial como contraseñas, códigos de verificación o datos financieros por llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto.

Si solicitan información personal, lo recomendable es no responder y reportarlo de inmediato a los canales oficiales de atención.

4. Reportar cualquier intento de suplantación

De recibir mensajes o llamadas sospechosas que intenten hacerse pasar por una plataforma legal, hay que reportar el caso ante las autoridades competentes y compartir la información con servicio al cliente.

5. No recibir regalos a cambio de datos personales o documentos

Los delincuentes están implementando muchas estrategias para conseguir sus datos personales y hacer maniobras ilegales. Por ejemplo, muchos prometen mercados gratis a cambio de la información de la cédula para abrir cuentas y suplantar a la víctima. Eso lo hacen con el fin de ganar dinero, cobrar a nombre de la persona, lo que podría generar un problema de impuestos a futuro.

6. Desconfiar de bonos, premios o promociones sospechosas

Los estafadores suelen atraer a las víctimas con bonos falsos o supuestos premios garantizados. Tenga en cuenta que, si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea un intento de fraude.

7. Mantener los dispositivos seguros y actualizados

Es importante actualizar el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones con frecuencia. Además, es recomendable instalar un antivirus confiable, evitar usar redes wifi públicas para transacciones y cerrar sesión después ingresar a alguna plataforma de entretenimiento, especialmente si se usa un equipo compartido.

8. Configurar alertas y revisar los movimientos

Otro tip consiste en monitorear el historial en los buscadores, recargas y retiros. De notar movimientos extraños o accesos no reconocidos, hay que comunicarse inmediatamente con el soporte oficial de la plataforma para bloquear las cuentas y evitar pérdidas mayores.

