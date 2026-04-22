Costos del transporte intermunicipal subieron 7.2 % en el primer trimestre de 2026: Dane

Los costos del transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia registraron un aumento del 7.2 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el último trimestre de 2025, de acuerdo con el más reciente boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El incremento estuvo impulsado principalmente por el grupo de costos fijos, que presentó una variación del 15.54 %, siendo el único rubro que superó el promedio nacional. Otros componentes también registraron incrementos, aunque por debajo del promedio general. Entre ellos se destacan los peajes y el uso de terminales, que crecieron 6.37 %, así como los costos relacionados con partes, mantenimiento y reparación, que aumentaron 2.49 %.

Foto: Dane

El informe evidenció que los principales incrementos se registraron en la mano de obra de conductores y ayudantes, que aumentó 22.02 %, siendo uno de los factores con mayor incidencia en el resultado final.

También se reportaron alzas en peajes (6.89 %), uso de terminales (5.63 %), costo del vehículo y su financiación (4.42 %) y seguros (5.90 %), lo que refleja un aumento generalizado en los gastos operativos del sector.



Variación anual también muestra tendencia al alza

En términos anuales, es decir, al comparar el primer trimestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, los costos del transporte intermunicipal registraron una variación del 7.83 %.



Nuevamente, los costos fijos lideraron el aumento con una variación del 14.30 %, consolidándose como el principal factor que impulsa el crecimiento del indicador.