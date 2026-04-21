"Ya no van hasta Salitre": alcalde de Faca descarta medida con buses intermunicipales en Portal 80

Una noticia generó alto grado de preocupación entre los habitantes de los municipios de la Sabana Occidente de Bogotá, y es que, según lo señalado por los alcaldes municipales, en Bogotá se iba a emprender una iniciativa que obligaba a los buses intermunicipales a ir hasta el Terminal del Salitre.

Según mencionó en un inicio Luis Carlos Casas, alclade de Facatativá, desde la alcaldía de Carlos Fernando Galán se buscaba frenar la salida de las flotas por el corredor M3 del Portal 80, medida que empezaría a regir en mayo próximo.

Ante ello, los habitantes de municipios como Subachoque, El Rosal y Facatativá serían afectados, pues los buses intermunicipales de estos ya no pararían en Portal 80, sino en el Terminal del Salitre, lo que obligaría a que los usuarios deban gastar más tiempo y dinero en los trayectos. De hecho, las empresas de transporte pronosticaban un incremento entre 30 % y 40 % en los pasajes, un detalle preocupante si se tiene en cuenta el incremento ya realizado a principio de año por el salario mínimo.

Ante este panorama, los alcaldes municipales solicitaron una reunión directa con el alcalde Galán, así como con la Secretaría de Seguridad del Distrito, la Secretaría de Movilidad y hasta con los delegados de TransMilenio, para encontrar una solución al problema.



Alcalde de Faca confirma que buses no irán al Salitre

De acuerdo con lo revelado por el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, el proyecto que le cerraba las puertas en Portal 80 a los buses intermunicipales de la Sabana Occidente ya no se daría, pues tras una charla con integrantes de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Transporte, se llegó a un acuerdo que busca evitar afectar al ciudadano de a pie.

Casas, en compañía de los alcaldes de El Rosal y Subachoque, se reunió con las entidades distritales, así como con las secretarías de movilidad de municipios como Cota, Funza, Madrid, Tabio, Tenjo y Chía, y definieron que la propuesta de ir hasta el terminal queda totalmente desestimada.

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"No debe existir dentro de la mesa, porque en últimas nosotros lo que queremos es que los ciudadanos de a pie tengan las mismas condiciones", señaló Luis Carlos Casas, así como proponer la intención de articular el sistema donde los usuarios puedan entrar allí para movilizarse adecuadamente.

Finalmente, el mandatario municipal recalcó los riesgos de llevar los buses intermunicipales hasta el Terminal del Salitre, pues teniendo en cuenta el incremento del 17 % que se realizó a principios de año, llevando a que el costo del pasaje ronde los $10.000, este proyecto haría que incremente un 30 % adicional, sumado a los gastos del pasaje de TransMilenio, sería un golpe significativo para los ciudadanos.