Construirán 440 viviendas VIS en municipio de Cundinamarca: aún puede aplicar a un inmueble

Muchas personas sueñan con tener casa propia, pero la realidad es que, por más que ahorren durante años, no siempre lo logran. Los precios altos y las dificultades para acceder a créditos hacen que este objetivo sea complicado.

Aun así, existen alternativas que pueden ayudar, como los proyectos de vivienda de interés social, pensados para facilitar el acceso a un hogar.

Construirán 440 viviendas en municipio de Cundinamarca

Precisamente, una de esas oportunidades se encuentra en el municipio de Ubaté. Allí se construirá el proyecto que lleva el nombre de Verde Esperanza El Dorado, que tendrá 440 viviendas de interés prioritario.

Este proyecto fue desarrollado con la ayuda de la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Ubaté y Colsubsidio, que han trabajado para que más familias puedan acceder a una vivienda digna.



Asimismo, las viviendas ya muestran avances importantes. Un total de 295 familias ya firmaron contratos fiduciarios, lo que representa el 80 % de la primera etapa. Gracias a esto, se logró el punto necesario para iniciar la obra, que comenzará a finales de mayo de 2026. La entrega de las viviendas está prevista para noviembre de 2027.



Fases del proyecto

De acuerdo con la Gobernación, el proyecto se desarrollará en dos fases, la primera tendrá 320 apartamentos y la segunda 120. Cada vivienda contará con un área de 49,53 metros cuadrados e incluirá sala-comedor, cocina, tres habitaciones y dos baños, espacios pensados para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Proyecto de vivienda en Ubaté. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

También, el conjunto contará con capacidad para más de 210 parqueaderos para vehículos divididos así:



147 para residentes.

63 para visitantes.

147 motocicletas.

440 bicicletas.

Además, el conjunto tendrá zonas comunes como salón comunal, áreas verdes, entre otros, lo que aporta comodidad y mejor calidad de vida a quienes decidan vivir allí.

Los interesados en conseguir una vivienda de interés prioritario deben averiguar el proyecto directamente en la alcaldía del municipio o en Colsubsidio preguntando por el nombre del proyecto. Asimismo, es importante estar atentos a los requisitos y procesos de inscripción, ya que estos proyectos suelen tener alta demanda.