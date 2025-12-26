Así avanza Gobernación en reconstrucción de viviendas afectadas por sismo en Cundinamarca

A seis meses del sismo del pasado 8 de junio, que sacudió con fuerza el oriente de Cundinamarca, comienzan a tomar forma las soluciones definitivas para cientos de familias que lo perdieron todo. Municipios como Paratebueno y Medina, junto con centros poblados como Santa Cecilia, Japón, Santa Teresa y la vereda La Europa, fueron algunos de los más afectados por el movimiento telúrico, que dejó más de 240 viviendas destruidas y varias instituciones educativas con daños parciales y totales.

Mientras muchas familias continúan habitando viviendas provisionales, la Gobernación de Cundinamarca anunció oficialmente el inicio del proceso de licitación para un ambicioso proyecto de reconstrucción habitacional que busca devolver la estabilidad y la seguridad a los damnificados. La licitación fue expedida el 16 de diciembre de 2025 y se espera que sea adjudicada a inicios de 2026.

El proyecto contempla la construcción de 240 viviendas unifamiliares completamente equipadas, cada una con un área de 70 metros cuadrados. Estas soluciones habitacionales estarán distribuidas tanto en centros poblados como en zonas de vivienda rural dispersa de los municipios de Medina y Paratebueno, respondiendo a las condiciones sociales, urbanas y rurales del territorio.



Las viviendas estarán conformadas por sala-comedor, cocina, tres alcobas, baño, lavadero y un cuarto de herramientas, garantizando espacios funcionales y adecuados para núcleos familiares completos. Además, se emplearán sistemas constructivos sismo-resistentes, técnicamente viables y de rápida implementación, una prioridad luego de la experiencia vivida por las comunidades durante el temblor.

La ejecución del proyecto se enmarca en un esquema de cofinanciación interinstitucional que suma esfuerzos técnicos y financieros. El Departamento de Cundinamarca aportará 30.000 millones de pesos, destinados principalmente a los centros poblados de Santa Cecilia y Japón, en el municipio de Paratebueno. A esto se suma el apoyo de la Corporación Minuto de Dios, con una inversión de 5.282 millones de pesos para el centro poblado de Santa Teresa y viviendas rurales dispersas en Medina.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) realizará un aporte financiero de 37.000 millones de pesos orientados a la atención de viviendas rurales dispersas en Medina y Paratebueno, así como en la vereda La Europa. En total, el proyecto alcanza una inversión de 72.282 millones de pesos.

De acuerdo con el cronograma oficial, las obras iniciarían en marzo de 2026, con un ritmo estimado de construcción de 17 viviendas mensuales. Si se cumplen los plazos establecidos, la finalización del proyecto está prevista para noviembre de 2026, aunque el tiempo de ejecución dependerá del sistema constructivo seleccionado por el contratista.

Este proyecto representa un paso clave en la recuperación integral de las comunidades afectadas, no solo en términos de infraestructura, sino también de dignidad y arraigo territorial. Para cientos de familias, la reconstrucción de sus hogares simboliza el comienzo de una nueva etapa tras uno de los eventos sísmicos más impactantes que ha vivido la región en los últimos años.