Capturan a joven de 18 años señalado de coordinar extorsiones a comerciantes en Cartagena

Con tan solo 18 años, y más de seis anotaciones judiciales, incluida una por homicidio, alias ‘Gury’, se convirtió en el “terror” de comerciantes en los barrios del nororiente y suroccidente de Cartagena.

De acuerdo a la Policía, alias ‘Gury’ era el encargado de coordinar y dinamizar el cobro de extorsiones para la banda ‘Salsas Nueva Generación’ en sectores como La María, la Esperanza, las Delicias y Chiquinquirá.

Según la denuncia de sus víctimas, el líder financiero de esta organización criminal que se disputa el control territorial con el Clan del Golfo en la ciudad, exigía pagos mensuales entre uno y dos millones de pesos por cada negocio.

“Alias 'Gury' fue capturado por la Policía, más específicamente por el Gaula. Es un joven de 18 años que ya tiene seis antecendentes y es acá cuando la Policía hace un llamado a los padres de familia para que controlen a sus hijos, o por qué no decirlo, cuando vean que sus hijos llegan con elementos cuantiosos, que no tienen trabajo y llegan con motocicletas a su casa, y empiezan a tener un cambio en su vida económico sin tener los recursos, pues que hagan un llamado de atención y pidan que las autoridades hagan presencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, al tiempo que explicó que, tras su captura, ‘Gury’ deberá responder por el delito de concierto para delinquir.



En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 32 personas por el delito de extorsión.

“Reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, agregó el oficial.