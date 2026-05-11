Cartagena Fashion Week regresa del 17 al 20 de junio con pasarela de Caracol TV

La ciudad amurallada se alista para recibir la tercera edición de Cartagena de Indias Fashion Week, programada del 17 al 20 de junio. El encuentro se ha consolidado como una vitrina para la industria creativa nacional y, al mismo tiempo, como un evento marca ciudad que proyecta a Cartagena de Indias ante Colombia y el exterior como un punto de convergencia entre cultura, diseño, inclusión y desarrollo.

Más allá de las pasarelas, el evento ha construido una identidad propia dentro del calendario de moda del país gracias a un componente social que atraviesa su programación. La propuesta se centra en abrir oportunidades a marcas emergentes, modelos y talentos creativos que históricamente no han tenido presencia en los circuitos tradicionales del sector. Esta línea de trabajo ha permitido que el encuentro trascienda la exhibición de tendencias para convertirse en un espacio de representación y visibilidad.

Desde su origen, la iniciativa plantea una visión que busca democratizar el acceso a la industria. En este escenario conviven propuestas diversas, distintos tipos de cuerpos, estéticas y narrativas creativas que encuentran un lugar con estándares profesionales para presentar su trabajo. La organización ha señalado que el propósito no se limita a mostrar colecciones, sino a habilitar un entorno donde la creatividad y la inclusión tengan el mismo protagonismo que el diseño.

Para esta edición, el evento suma un hito relevante con la alianza de Canal Caracol, que contará con un espacio especial dentro de la agenda. La denominada Pasarela Caracol reunirá a un diseñador de trayectoria nacional junto a dos diseñadores emergentes que serán seleccionados mediante convocatoria abierta. Esta dinámica busca tender puentes entre la experiencia consolidada y las nuevas propuestas, promoviendo el relevo generacional dentro del sector.



La Pasarela Caracol se perfila como uno de los momentos centrales de la programación. Su objetivo es visibilizar el talento en formación y fortalecer la cadena creativa colombiana, brindando una plataforma de alto alcance para quienes están iniciando su recorrido profesional. El formato permitirá que nuevos nombres compartan escenario con referentes reconocidos, ampliando su exposición ante públicos especializados y generales.

En paralelo, la organización mantiene abiertas las convocatorias para diseñadores, marcas, modelos y talentos interesados en participar en los diferentes espacios que integrarán la agenda del evento. Estas postulaciones buscan nutrir la programación con propuestas variadas que respondan al enfoque incluyente que caracteriza a la iniciativa. Las plataformas disponibles contemplan pasarelas, exhibiciones y escenarios de interacción entre creativos y audiencias.

La consolidación de Cartagena de Indias Fashion Week como evento marca ciudad responde también a su capacidad de articular moda con identidad local. La elección de la ciudad como sede permanente refuerza la relación entre patrimonio, turismo cultural e industria creativa, proyectando una imagen que combina tradición y contemporaneidad. Este diálogo entre entorno y diseño ha sido parte fundamental de su crecimiento en apenas tres ediciones.

Publicidad

En su trayectoria reciente, el encuentro ha ganado reconocimiento por su capacidad de reunir actores diversos del ecosistema de la moda en un mismo espacio. Diseñadores emergentes, modelos en formación, productores, estilistas y gestores culturales encuentran allí un punto de conexión que facilita redes de trabajo y colaboración. Esta dinámica ha contribuido a que el evento sea percibido como una plataforma de oportunidades más que como un simple desfile de tendencias.

Del 17 al 20 de junio, la tercera edición reafirmará esa línea de trabajo con una programación que prioriza la inclusión, la visibilidad y el fortalecimiento del talento nacional. Cartagena se prepara así para recibir a creadores y públicos en un escenario donde la moda funciona como lenguaje común para impulsar nuevas voces dentro de la industria creativa colombiana.