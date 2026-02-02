En vivo
Santanderes

Temor en el sur de Santander por secuestro y crimen de ganadero tras extorsiones del ELN

En los últimos meses, la presencia de estructuras del ELN ha sido señalada de forma reiterada en el sur de Santander, generando preocupación por el aumento de homicidios, amenazas y extorsiones.

