Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Economía

Ecopetrol y Frontera Energy firman acuerdo para regasificación de gas importado desde 2026

La firma se hará para la contratación de servicios de regasificación que permitirá el ingreso de gas natural importado a Colombia a partir del tercer trimestre de 2026, en medio de un contexto de estrechez en la oferta y crecientes desafíos para el abastecimiento energético del país.

