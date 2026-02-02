Ecopetrol y Frontera Energy firman acuerdo para regasificación de gas importado desde 2026

La solución se desarrollará a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena y propiedad de Frontera Energy, considerada actualmente como la alternativa más rápida y eficiente para habilitar la importación de volúmenes adicionales de gas natural bajo condiciones técnicas y económicas competitivas.

En su fase inicial, el proyecto contempla una entrada temprana de 126 millones de pies cúbicos día (MPCD) durante 2026. No obstante, la capacidad podrá ampliarse de manera progresiva hasta alcanzar los 370 MPCD hacia 2028, lo que contribuirá de forma decisiva a garantizar el abastecimiento de gas natural en los próximos años y a fortalecer la confiabilidad del sistema energético nacional

De acuerdo con las compañías, el acuerdo responde a la necesidad de asegurar un suministro oportuno y confiable de gas natural tanto para los usuarios de la costa norte como del interior del país. Asimismo, busca mitigar los efectos de la volatilidad del mercado internacional y promover una mayor estabilidad y competitividad en los precios del gas importado.

La iniciativa se integra al portafolio estratégico de abastecimiento del Grupo Ecopetrol y complementa otros proyectos estructurales en curso. Entre ellos se destacan el proyecto de regasificación en Coveñas, liderado por Cenit y Ecopetrol, que aportará hasta 400 MPCD a partir de 2029, y los desarrollos costa afuera en el Caribe colombiano, que prevén incorporar cerca de 470 MPCD hacia 2030



Ecopetrol informó además que el proceso comercial asociado a esta nueva fuente de gas importado será incorporado al proceso actualmente en curso, cuyas bases y condiciones serán actualizadas de manera inmediata, garantizando la participación abierta y transparente de todos los agentes del mercado.