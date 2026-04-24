Satena suspende vuelos en Tibú, Norte de Santander, por crisis de orden público en el Catatumbo

La aerolínea estatal Satena anunció la suspensión indefinida de sus operaciones aéreas en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, debido a la grave situación de orden público que afecta la región del Catatumbo.

Según el comunicado oficial emitido desde Bogotá, la medida incluye la cancelación inmediata de la ruta Cúcuta – Tibú. La decisión responde a los recientes hechos de violencia que han generado riesgos para la seguridad del personal y los pasajeros.

Uno de los detonantes fue el secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, quien se desempeñaba como administrador de la operación de la aerolínea en ese municipio. Este hecho encendió las alertas de la compañía, que calificó la situación como “inviable” para continuar prestando el servicio en condiciones seguras.

Comunicado Satena. Suministrada.

Satena rechazó el secuestro y pidió a las autoridades adelantar acciones urgentes para lograr la liberación del funcionario y esclarecer lo ocurrido. Además, reiteró que la seguridad es su prioridad, por lo que la operación permanecerá suspendida hasta que existan garantías verificables.

La aerolínea aseguró que mantendrá coordinación constante con autoridades nacionales y locales, y continuará monitoreando la situación en la zona para informar oportunamente cualquier cambio sobre la reactivación de los vuelos.

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Esta suspensión impacta la conectividad aérea de una de las regiones más apartadas del país, en medio de un contexto de creciente tensión en el nororiente colombiano.