Policía captura a dos presuntos ladrones conocidos en occidente de Bogotá: tenían un arma de fuego

Dos hombres señalados por la comunidad como presuntos responsables de hurtos bajo la modalidad de raponazo fueron capturados por la Policía en el occidente de Bogotá, en medio de un operativo en la localidad de Engativá.

Durante el procedimiento, las autoridades les incautaron un arma de fuego y una motocicleta sin placa en la que se movilizaban.

El caso ocurrió en el barrio Gran Granada, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje detectaron a dos hombres en actitud sospechosa. Según el reporte oficial, al notar la presencia de los policías, los sujetos intentaron escapar, lo que activó un operativo de Plan Candado.

Fue en medio de esa reacción policial que los dos hombres fueron interceptados cuadras más adelante. De acuerdo con la Policía, durante la persecución los sospechosos habrían arrojado un arma de fuego tipo revólver, la cual fue recuperada e incautada. Según la información entregada por las autoridades, el arma tenía cartuchos para su uso.



La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la captura se dio en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

Según explicó la teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, la reacción de los uniformados fue clave para evitar que los hombres escaparan.

Durante el procedimiento también fue inmovilizada la motocicleta en la que se transportaban los capturados, un vehículo que no portaba placa, lo que llamó la atención de los uniformados desde el inicio del operativo.

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De acuerdo con información entregada por residentes del sector, los dos detenidos serían reconocidos en la zona por su presunta participación en robos a personas, especialmente bajo la modalidad de raponazo, una práctica delincuencial frecuente en corredores urbanos.

Además, según la Policía, uno de los capturados había sido detenido apenas una semana atrás por conductas similares.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica y el avance del proceso por los delitos imputados.

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Tras el caso, la Policía reiteró el llamado a los ciudadanos para reportar hechos sospechosos y denunciar oportunamente a través de la línea de emergencia 123.