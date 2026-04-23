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Alertan suplantación de pagina web de la Secretaría de Hacienda de Bogotá para pago de impuestos

Según el Distrito, son por los menos 1.000 casos identificados en el que la página ha sido suplantada. Con esto, serían cerca de 400 millones robados por los responsables.

impuestos.jpg
Impuestos 2026.
Foto: Freepik.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El Distrito de Bogotá enciende las alarmas por una alerta importante en la que advierten que hay grupos criminales que están suplantando la página de la Secretaría de Hacienda, especialmente, en el apartado para el pago de los impuestos.

La situación es tan grave, que ya se han detectado por lo menos 1.000 casos de suplantación. Tanto así que, a la fecha, estas paginas se han robado más de 400 millones de pesos que equivalen a poco más de 680 contribuyentes.

“Aquí el mensaje clave es que entren directamente a la página de la Secretaría de Hacienda. No sigan ningún link, sino que ustedes mismos digiten www.haciendabogotá.gov.co. De manera tal que sepan con claridad que están entrando a la página real. Básicamente, la recomendación es nunca seguir links que les envíen, ya sea por WhatsApp, ya sea mensajes de texto o links que estén en redes sociales", concluyó la secretaria de Hacienda, Ana Maria Cadena.

Entre tanto, en diálogo con Blu Radio aseguró que el caso ya está en conocimiento de las autoridades cibernéticas y se espera dar con los responsables tras la investigaciones.

Es por esto que, para quienes hayan sido víctimas de esta suplantación, la Secretaría está en contacto para saber el esto del proceso.

Algunas recomendaciones son:

• No ingrese desde enlaces enviados por WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales no verificadas.

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• Verifique siempre el dominio oficial: www.haciendabogota.gov.co.

• No comparta datos personales, bancarios ni claves en páginas diferentes a la oficial.

• Consulte y pague únicamente a través de la página oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

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