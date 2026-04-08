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Blu Radio  / Judicial  / Demandan norma que exige la presencia del ministro de Hacienda en junta del Banco de la República

Demandan norma que exige la presencia del ministro de Hacienda en junta del Banco de la República

Ante el Consejo de Estado fue radicada una acción de nulidad contra la norma que exige la presencia del ministro de Hacienda en la junta del Banco de la República.

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