Demandan norma que exige la presencia del ministro de Hacienda en junta del Banco de la República

La demanda interpuesta por el abogado Daniel Felipe Useche cuestiona la validez de la disposición que exige la presencia del ministro de Hacienda para que la Junta Directiva del emisor pueda sesionar, deliberar y tomar decisiones.

En concreto, la demanda pide anular la frase que establece que uno de los miembros presentes debe ser el jefe de la cartera de Hacienda, quien además preside la Junta.

“La norma demandada convierte dicho deber funcional en un requisito de validez de las decisiones de la Junta Directiva al requerir la presencia del ministro de Hacienda para conformar el quórum para sesionar, deliberar y decidir. Así, le otorga al ministro (y por extensión al Gobierno Nacional) un poder de veto respecto de las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República que impide, de facto, a sus miembros ejercer el mandato de representar el interés de la Nación”, dice la demanda.

Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B Foto: Banco de la República

El documento advierte, además, que esta situación podría permitir bloquear decisiones clave, como la fijación de tasas de interés, afectando la independencia de la política monetaria y subordinando al banco central a la voluntad del Ejecutivo.



Esta acción también pide al Consejo de Estado suspender provisionalmente la norma, argumentando hechos recientes en los que el ministro de Hacienda se habría retirado de una sesión de la Junta por desacuerdos frente a decisiones sobre tasas de interés, lo que, según el demandante, podría paralizar el funcionamiento del órgano.

Gobierno del presidente Gustavo Petro rompió relaciones con el Banco de la República

El pasado 31 de marzo, en un hecho sin precedentes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la sesión del Banco tras la decisión del emisor de aumentar las tasas de interés en 100 puntos.